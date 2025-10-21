Shakira comparte primeras imágenes de video ‘Aniversario’ que acompaña nuevas versiones de éxitos que cumplen 30 años
La cantante colombiana Shakira difundió mediante su perfil oficial en Instagram unas imágenes del video ‘Aniversario’ que acompaña nuevas versiones de éxitos que cumplen 30 años y que será lanzado este miércoles 22 de octubre mediante la plataforma Spotify.
En las imágenes Shakira se encuentra con varios músicos en medio de lo que parece ser una tarima en un set de grabación.
El video no da cuenta del sonido de las canciones lo que tiene con la curiosidad en su máxima expresión a los seguidores de la cantante barranquillera que vive uno de los años más importantes de su carrera musical.
Varios medios de comunicación han indicado que a partir de este miércoles 22 de octubre, los seguidores de Shakira podrán disfrutar de nuevas versiones de algunos de sus temas más importantes, entre ellos ‘Hips Don’t Lie’, ‘Antología’ y ‘Día de Enero’.
‘Hips Don’t Lie’, de hecho, tendrá una nueva versión junto a Ed Sheeran y Beéle, según informó una agencia de publicidad de la artista en España.
Shakira en 2025, cabe recordar, ha ofrecido varios conciertos de su emblemática gira, quizás la más relevante en sus años de artistas, ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.
Shakira, tras una primera seguidilla de presentaciones en ciudades latinoamericanas, inició su aventura, como parte de su gira, por Estados Unidos y Canadá, el pasado martes 13 de mayo en Charlotte. Esa presentación que tuvo como principal atractivo una interpretación que hizo de su éxito ‘La Tortura’ junto al español Alejandro Sanz.
Y también se presentó, entre otras ciudades, en East Rutherford, Montreal, Detroit y Toronto. Ahora está de retorno a tierras mexicanas antes de tener una segunda fase de conciertos por Sudamérica.
La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.
Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.
Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:
Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá
Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito
Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima
Chile: 22 noviembre, en Santiago
Paraguay: 28 de noviembre, Asunción
Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo
Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires