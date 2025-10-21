NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Canción de Shakira

Shakira comparte primeras imágenes de video ‘Aniversario’ que acompaña nuevas versiones de éxitos que cumplen 30 años

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira en su gira por Latinoamérica. (EFE)
En las imágenes Shakira se encuentra con varios músicos en medio de lo que parece ser una tarima en un set de grabación.

La cantante colombiana Shakira difundió mediante su perfil oficial en Instagram unas imágenes del video ‘Aniversario’ que acompaña nuevas versiones de éxitos que cumplen 30 años y que será lanzado este miércoles 22 de octubre mediante la plataforma Spotify.

El video no da cuenta del sonido de las canciones lo que tiene con la curiosidad en su máxima expresión a los seguidores de la cantante barranquillera que vive uno de los años más importantes de su carrera musical.

Varios medios de comunicación han indicado que a partir de este miércoles 22 de octubre, los seguidores de Shakira podrán disfrutar de nuevas versiones de algunos de sus temas más importantes, entre ellos ‘Hips Don’t Lie’, ‘Antología’ y ‘Día de Enero’.

‘Hips Don’t Lie’, de hecho, tendrá una nueva versión junto a Ed Sheeran y Beéle, según informó una agencia de publicidad de la artista en España.

Shakira en 2025, cabe recordar, ha ofrecido varios conciertos de su emblemática gira, quizás la más relevante en sus años de artistas, ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

Shakira, tras una primera seguidilla de presentaciones en ciudades latinoamericanas, inició su aventura, como parte de su gira, por Estados Unidos y Canadá, el pasado martes 13 de mayo en Charlotte. Esa presentación que tuvo como principal atractivo una interpretación que hizo de su éxito ‘La Tortura’ junto al español Alejandro Sanz.

Y también se presentó, entre otras ciudades, en East Rutherford, Montreal, Detroit y Toronto. Ahora está de retorno a tierras mexicanas antes de tener una segunda fase de conciertos por Sudamérica.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá

Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito

Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima

Chile: 22 noviembre, en Santiago

Paraguay: 28 de noviembre, Asunción

Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo

Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires

Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Donald Trump- presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (AFP)
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Hollywood - Foto EFE/ Tilly Norwood - Foto IG: @TillyNorwood
Hollywood

Así se ve la actriz creada con inteligencia artificial que generó conmoción en Hollywood: "es un ataque al arte"

Actores de Harry Potter - EFE
Emma Watson

Se aviva la pelea entre J.K. Rowling y Emma Watson: la autora acusó a la estrella de Harry Potter de "ignorante"

Daddy Yankee | Foto: EFE
Daddy Yankee

Daddy Yankee da a artistas jóvenes consejo que aprendió en medio de la batalla legal con su exesposa: “cásense con capitulación”

