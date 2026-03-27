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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Shakira

Shakira rompe récords en España: 450.000 entradas en horas y más de 10 fechas confirmadas

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira | Foto EFE
Shakira | Foto EFE
El calendario de este gran espectáculo contempla los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre.

La cantante colombiana Shakira estará en Madrid y en pocas horas agotó más de 450.000 boletos tras anunciar su serie de conciertos en la ciudad con diferentes experiencias que vendrán de la mano de su programa “Es Latina”.

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El evento incluirá exposiciones, charlas, talleres, actividades de cine, propuestas gastronómicas, literatura y otras experiencias culturales, de acuerdo con la información de Live Nation España.

Shakira consolidará 11 funciones, con fechas entre el 10 y 11 de octubre, disponibles para la venta desde este viernes.

Cabe resaltar que la residencia de la cantante colombiana tendrá lugar en el “estadio Shakira”, un espacio temporal montado dentro del complejo Iberdrola Music, creado por el estudio Bjarke Ingels Group (BIG).

Los recintos tendrán la capacidad de albergar a más de 50.000 personas cada noche y marcará el debut en España del modelo internacional de residencia artística.

Por su parte, Live Nation España, responsable de la producción, explicó que el objetivo del evento es transformar “una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán”.

En ese contexto, el calendario de este gran espectáculo contempla los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre.

Los conciertos marcarán sus primeras actuaciones en España en ocho años, y las primeras desde que llegó a un acuerdo en 2023 con los fiscales españoles para resolver un caso de fraude fiscal.

Como parte del acuerdo, Shakira, de 49 años, pagó una multa de más de 7,3 millones de euros (8,6 millones de dólares), tras haber llegado previamente a un acuerdo de 17,45 millones de euros con la agencia tributaria española.

El caso giró en torno al periodo en que la cantante colombiana vivió en Barcelona con el exfutbolista español Gerard Piqué. La pareja, que tiene dos hijos, rompió en 2022.

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La residencia marcará las fechas finales de la gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" de Shakira, que se ha convertido en la gira más taquillera de una artista latina.

Cabe resaltar que Shakira inició la gira el año pasado en Brasil, donde tiene previsto ofrecer un concierto gratuito en la icónica playa de Copacabana en Río de Janeiro el 2 de mayo, siguiendo los pasos de Madonna y Lady Gaga.

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