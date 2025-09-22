Shakira visita icónico lugar de México tras finalizar su gira musical: "Dos grandes figuras en un mismo lugar"

Tras conquistar México con 12 presentaciones, la cantante colombiana Shakira cerró su estadía en el país con una inesperada visita en tierra azteca en la ‘Casa Azul’, el famoso museo de Frida Kahlo en Coyoacán.

La artista aprovechó su última semana en el país mexicano para visitar museos y famosos restaurantes junto a sus hijos, Milán y Sasha, además de Tonino, su hermano mayor.

En varios videos que rondan las redes sociales quedó registrado el momento en el que la artista recorre el lugar junto a su familia y si equipo de seguridad.

Shakira se tomó algunas fotografías con sus fans y posteriormente realizó el recorrido por el interior de la famosa casa.

Esta visita no pasó desapercibida e incluso desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

“Todos se la encuentran menos yo”, “A mí me invitaron ayer a el museo y como pensé que es con cita dije no, para qué. Vaya sorpresa”, "Dos grandes figuras en un mismo lugar" y “Es una dama divina a diferencia de Luis Miguel, que cuando va a un lugar quiere que todos se salgan”, fueron algunos de los comentarios.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá

Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito

Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima

Chile: 22 noviembre, en Santiago

Paraguay: 28 de noviembre, Asunción

Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo

Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires