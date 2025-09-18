NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Shakira | Foto AFP News
Shakira | Foto AFP News
Shakira

“Las latinas somos las verdaderas lobas”: Shakira deja emotivo mensaje y revela la canción que marcó su carrera tras ser elegida como portada de la revista People

septiembre 18, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La artista colombiana es la nueva portada de People en Español en la edición especial por el Mes de la Herencia Hispana.

La cantante colombiana es la protagonista de la nueva portada de People en Español, una edición especial dedicada al Mes de la Herencia Hispana, donde reveló detalles de su vida, su música y sus próximos retos.

o

Orgullosa de sus raíces, Shakira recordó el impacto que tuvo su tema “La Tortura”, una canción 100% en español que marcó un antes y un después en su carrera.

Siempre ha sido importante para mí representar nuestra cultura y hacerla accesible. Cuando La Tortura consiguió éxito en la radio de Estados Unidos fue un hito importante. Mira hoy cómo la música en español no solo triunfa, sino que lidera en muchos ámbitos de la música internacional”, afirmó.

La estrella también recordó su histórica presentación en el Super Bowl, donde incluyó la champeta, un baile típico de la costa caribeña colombiana. "Poner la champeta en el escenario más grande del mundo fue un momento de orgullo, porque es un baile que refleja una fusión de distintas culturas", explicó.

En su entrevista, Shakira envió un mensaje de fuerza a las mujeres hispanas: "Las latinas somos las verdaderas lobas de este mundo. Podemos ser feroces al defender a nuestras familias y nuestros sueños, y al mismo tiempo tenemos la capacidad de nutrir, amar y conectar. Esa fuerza hace parte de nuestro ADN".

Además de la música, la artista reveló su nuevo proyecto empresarial: Ísima, una línea de cuidado capilar inspirada en sus costumbres y en la ciencia. "Es una marca nacida de una necesidad cultural, porque siempre llevo las costumbres de mi casa conmigo, desde la cocina hasta los pequeños rituales de belleza", contó.

o

Finalmente, sobre su futuro, Shakira adelantó que 2026 será un año de grandes anuncios. "Estoy emocionada de seguir de gira, viendo y tocando a tantos fans como pueda en todo el mundo, pero también estoy cocinando nuevos proyectos que me tienen muy ilusionada. ¡Muy pronto anunciaré nuevas fechas!", reveló la artista.

Temas relacionados:

Shakira

Música

Colombia

Latinoamérica

Hispanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira y Antonio de la Rúa - Foto EFE
Shakira

La reacción de Antonio de la Rúa luego de que Shakira interpretara una de las canciones que compuso durante el tiempo en el que estuvieron juntos

Receta de pasta asiática con toque italiano | Foto Canva
Ponte al Día

Receta de pasta asiática con toque italiano: así es el paso a paso para preparar este sencillo plato

El balcón secreto del World Trade Center | Foto Canva
Torres Gemelas

El balcón secreto del World Trade Center: la arriesgada obra de arte que encendió teorías conspirativas del 11-S

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos - Foto: EFE
Lucha contra las drogas

"Lo que están haciendo en EE. UU. con respecto a Venezuela es un mensaje para Petro", Francisco Santos sobre posible descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Shakira y Antonio de la Rúa - Foto EFE
Shakira

La reacción de Antonio de la Rúa luego de que Shakira interpretara una de las canciones que compuso durante el tiempo en el que estuvieron juntos

Periodista muerto en Gaza (AFP)
Franja de Gaza

Cinco periodistas murieron en un ataque israelí contra un hospital en Gaza; el Ejército ordenó una investigación

Tren Maya de México - AFP
Tren

Así quedó el Tren Maya de México tras segundo descarrilamiento desde su inauguración

Luis Díaz y Luis Suárez en el Monumental de Maturín - Foto EFE
Eliminatorias Sudamericanas

⁠Con el póker ante La Vinotinto, el colombiano Luis Suárez logró importante marca que comparte con leyendas como Romario y Zico

Red cósmica | Foto Canva
Universo

Científicos captan por primera vez los hilos invisibles que conectan el universo

Jeanine Áñez - Foto EFE
Bolivia

Tribunal en Bolivia ordena la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda