“Las latinas somos las verdaderas lobas”: Shakira deja emotivo mensaje y revela la canción que marcó su carrera tras ser elegida como portada de la revista People

La cantante colombiana es la protagonista de la nueva portada de People en Español, una edición especial dedicada al Mes de la Herencia Hispana, donde reveló detalles de su vida, su música y sus próximos retos.

Orgullosa de sus raíces, Shakira recordó el impacto que tuvo su tema “La Tortura”, una canción 100% en español que marcó un antes y un después en su carrera.

“Siempre ha sido importante para mí representar nuestra cultura y hacerla accesible. Cuando La Tortura consiguió éxito en la radio de Estados Unidos fue un hito importante. Mira hoy cómo la música en español no solo triunfa, sino que lidera en muchos ámbitos de la música internacional”, afirmó.

La estrella también recordó su histórica presentación en el Super Bowl, donde incluyó la champeta, un baile típico de la costa caribeña colombiana. "Poner la champeta en el escenario más grande del mundo fue un momento de orgullo, porque es un baile que refleja una fusión de distintas culturas", explicó.

En su entrevista, Shakira envió un mensaje de fuerza a las mujeres hispanas: "Las latinas somos las verdaderas lobas de este mundo. Podemos ser feroces al defender a nuestras familias y nuestros sueños, y al mismo tiempo tenemos la capacidad de nutrir, amar y conectar. Esa fuerza hace parte de nuestro ADN".

Además de la música, la artista reveló su nuevo proyecto empresarial: Ísima, una línea de cuidado capilar inspirada en sus costumbres y en la ciencia. "Es una marca nacida de una necesidad cultural, porque siempre llevo las costumbres de mi casa conmigo, desde la cocina hasta los pequeños rituales de belleza", contó.

Finalmente, sobre su futuro, Shakira adelantó que 2026 será un año de grandes anuncios. "Estoy emocionada de seguir de gira, viendo y tocando a tantos fans como pueda en todo el mundo, pero también estoy cocinando nuevos proyectos que me tienen muy ilusionada. ¡Muy pronto anunciaré nuevas fechas!", reveló la artista.