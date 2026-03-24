"Estoy cansado de disculparlo": Mario Domm estalla contra Samo en pleno concierto de la agrupación Camila

La agrupación musical Camila no la pasa nada bien. Recientemente, uno de sus integrantes, Mario Domm, cuestionó públicamente la ausencia de Samo durante un concierto en la Feria de las Fresas, realizado en Irapuato.

Ante la falta de su compañero, Domm manifestó su molestia frente al público. Señaló que era la segunda ocasión en que el cantante no se presentaba y afirmó que estaba cansado de justificar su ausencia.

“Camila somos tres, ¿correcto? Hay una persona que es la segunda vez, el segundo concierto que nos deja en plantón. Esta persona no quiso asistir al concierto. Se le explicó esta mañana cuánta gente había viajado para vernos. Si la persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparse”, expresó Domm.

Además, el cantante consultó a los asistentes si preferían cancelar el espectáculo o continuar únicamente como dúo, destacando que el resto del equipo, unas 30 personas, sí estaba listo para el show.

En su defensa, Samo respondió en una rueda de prensa y a través de redes sociales.

Explicó que su inasistencia no fue por decisión propia, sino por desacuerdos contractuales y problemas administrativos con la representación del grupo que no se resolvieron a tiempo.

También consideró que los comentarios de Domm fueron inapropiados y aseguró que se sintió expuesto de manera injusta, ya que, según dijo, tenía la intención de presentarse.

Entretanto, solicitó que su compañero ofreciera disculpas al público por difundir información que, a su juicio, no reflejaba la situación real.

El episodio ocurre apenas tres años después del reencuentro de la alineación original en 2023, y pone en evidencia tensiones internas dentro de la banda.

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Camila, el grupo mexicano formado por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado, alcanzó un éxito masivo desde su debut en 2006 con éxitos como "Todo Cambió" y "Mientes", ganando múltiples Latin GRAMMYs y Billboard.

La banda pausó sus actividades en 2012-2013 por agotamiento y la salida de Samo para iniciar una carrera solista