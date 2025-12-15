Autoridades de Los Ángeles habrían detenido al hijo de Rob Reiner tras la muerte del cineasta y su esposa

Este lunes, medios estadounidenses informaron que Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, fue detenido en el marco de la investigación ante un posible homicidio.

Según el medio People, Nick, fue arrestado luego de que sus padres fueran encontrados muertos en su mansión en Los Ángeles.

El medio afirmó que fuentes reportaron que la pareja fue hallada sin vida por su hija, Romy Reiner.

Asimismo, señalan que los registros del Departamento del shefiff de Los Ángeles detallan que Nick fue detenido y su fianza sería 4 millones de dólares.

La razón del arresto se debe a que el hijo del medio del cineasta estaría siendo acusado de un delito grave, pero no se conocen los detalles.

People afirma que el hijo de director de ‘Mi primer amor’ está siendo interrogado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de la Policía de Los Ángeles tras la muerte de Rob y Michele.

En domingo, se conoció la triste noticia del fallecimiento del también actor Rob Reiner, y su esposa, Michele Singer.

Reiner, famoso por dirigir proyectos como “Mi primer amor”, y su esposa, fueron hallados sin vida en su casa en su mansión en Los Ángeles.

Sin embargo, la muerte de ambos está siendo investigada por las autoridades como un “aparente homicidio”.

Esto porque Rob y Michele fueron hallados muertos con aparentes heridas de arma blanca, según varios medios estadounidenses.