NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Netflix

Warner Bros Discovery rechaza contraoferta de Paramount y defendió la fusión con Netflix

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Warner Bros Discovery - Foto EFE
En un comunicado, Warner Bros Discovery afirmó que su consejo de administración determinó por unanimidad que la oferta hostil de Paramount "no responde a los intereses de WBD".

Warner Bros Discovery rechazó este miércoles una contraoferta de compra de su competidor Paramount presentada la semana pasada, que buscaba frustrar los planes del gigante del streaming Netflix de adquirir la compañía de cine y televisión.

Desde que se inició la guerra de ofertas en septiembre, esta fue la sexta puja de Paramount por WBD, la icónica empresa de Hollywood que también es propietaria de CNN.

"Confiamos en que nuestra fusión con Netflix representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas", señaló WBD.

Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento el 5 de diciembre al anunciar que había cerrado un acuerdo para comprar WBD por casi 83.000 millones de dólares, la mayor operación de consolidación en la industria del entretenimiento en esta década.
Tres días después, Paramount, cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, un aliado del presidente Donald Trump, lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo que valoraba a WBD en 108.400 millones de dólares.

Pero Warner Bros Discovery describió el miércoles la oferta de Paramount como arriesgada. Dijo que estaba respaldada por "un fideicomiso revocable, desconocido y opaco" y que no implicaba "ningún compromiso de la familia Ellison de ningún tipo", entre otros factores.

"El valor que hemos asegurado para los accionistas a través de la fusión con Netflix es extraordinario de cualquier manera que se mida", aseguró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino repetidamente en la batalla de ofertas, diciendo que el acuerdo de Netflix "podría ser un problema" al asegurarle al gigante del streaming una enorme cuota de mercado de la industria del cine y la televisión.

o

Trump señaló luego que quería asegurarse de que CNN tuviera nuevos propietarios como parte de la venta de WBD. El mandatario ha estado enfrentado con el canal de noticias Cable News Network (CNN) desde hace años.

A diferencia de la oferta de Netflix, la última propuesta de Paramount incluía la compra de canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, que se sumarían a sus activos televisivos como CBS, MTV y Comedy Central.

La élite de Hollywood lanzó una campaña agresiva contra la adquisición de WDB por parte de Netflix.

A lo largo de décadas, Warner Bros ha producido clásicos del cine como "Casablanca" y "Ciudadano Kane", así como éxitos de taquilla más recientes como "Friends", "Juego de Tronos" y la saga de "Harry Potter".

Pero en algunos círculos hollywoodenses, Netflix es cuestionado por su renuencia a estrenar contenido en salas y por su alteración de las prácticas tradicionales de la industria.

En una entrevista el martes en París, el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, prometió que las películas de Warner Bros seguirían exhibiéndose en salas si se concretaba su oferta de compra del histórico estudio.

"Seguiremos gestionando los estudios Warner Bros de forma independiente y estrenando las películas de forma tradicional en los cines", afirmó durante un evento en la capital francesa.

