Domingo, 31 de agosto de 2025
Disney confirma la fecha de estreno de ‘La era de hielo 6’ y revela escenas de otros dos éxitos

agosto 31, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Confirmado: Disney anuncia “La Era de Hielo 6” | Foto AFP News
La película llegará en el 2027 con una nueva aventura llena de dinosaurios, lava y escenarios inexplorados.

Desde su primera entrega en 2002, ‘La era de hielo’ se consolidó como una de las franquicias más importantes en la historia de la animación. Su éxito inicial no solo generó más de 3 millones de dólares en ingresos, sino que también posicionó a Blue Sky Studios como un referente del cine animado.

Aunque Blue Sky Studios cerró, Disney adquirió tanto la franquicia como su tecnología, lo que permitió seguir explorando el universo de Manny, Sid, Diego y compañía. Gracias a su impecable uso de la animación 3D y sus personajes entrañables, la saga se ganó un lugar junto a gigantes como Pixar y DreamWorks.

Ahora, Disney ha confirmado a través de su cuenta oficial de Instagram una noticia que emocionará a los fans: ‘La era de hielo’ tendrá una sexta entrega. El anuncio se hizo durante el evento Destination D23: A Journey Around the Worlds of Disney, celebrado en Florida.

El título oficial será “La era de hielo: punto de ebullición”, y promete ser “una aventura alocada llena de dinosaurios y lava, que llevará a la manada a explorar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido”.

La película tiene previsto su estreno oficial para el 5 de febrero de 2027. Además del anuncio de ‘La era de hielo 6’, en el mismo evento se presentaron otros lanzamientos importantes:

  • ‘Los increíbles 3’, con fecha estimada para 2028.
  • ‘Haxed’, una nueva propuesta animada, que llegará el 25 de noviembre de 2026.

Además, unos primeros avances de ‘Toy Story 5’ y escenas iniciales de ‘Zootopia 2’ también fueron revelados, generando gran expectativa entre los fans.

