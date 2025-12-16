Masacre en una playa de Sídney habría sido "motivada por la ideología del Estado Islámico", según el primer ministro australiano

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, reveló en las últimas horas que el padre y el hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney probablemente actuaron motivados "por la ideología" del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Sajid Akram y su hijo Naveed mataron a 15 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo, ocurrido el domingo por la tarde en Bondi Beach.

"Sajid Akram es originario de Hyderabad, India. Emigró a Australia en busca de empleo hace aproximadamente 27 años, en noviembre de 1998", indicó la Policía del estado sureño de Telangana.

Su hijo figura en cambio como ciudadano australiano, indicaron las autoridades, que calificaron el ataque de acto "terrorista" impulsado por el "antisemitismo".

"Al parecer, esto estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico", declaró el primer ministro.

"Con el auge del ISIS hace ya más de una década, el mundo ha estado lidiando con el extremismo y esta ideología de odio", afirmó.

Por su parte, la Policía apoyó las acusaciones tras hallar un automóvil registrado a nombre de Naveed Akram cerca de la playa tras el tiroteo, en cuyo interior encontraron explosivos improvisados y "dos banderas artesanales de ISIS".

Según Albanese, Naveed Akram, supuestamente un albañil desempleado de 24 años, ya había llamado la atención de la agencia de inteligencia australiana en 2019, aunque no se le consideró una amenaza inminente.

El Departamento de migración de Filipinas confirmó que llegaron el 1 de noviembre, y que el padre se identificó como ciudadano indio y el hijo como australiano.

"Las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito de ese viaje y los lugares que visitaron están siendo investigados en este momento", dijo Lanyon a los periodistas el martes.

Dispararon con armas de cañón largo hacia la playa abarrotada de bañistas durante diez minutos, antes de que la policía abatiera al padre, de 50 años, mientras que el hijo permanece en coma en el hospital bajo vigilancia policial.

Entre los fallecidos se encuentran una niña de 10 años, un superviviente del Holocausto y un rabino local, mientras que otras 42 personas fueron trasladadas de urgencia al hospital con heridas de bala y otras lesiones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la decisión de Australia de reconocer el Estado de Palestina a principios de este año había echado "leña al fuego del antisemitismo".