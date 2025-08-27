NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Receta de tártara de arándanos: un postre saludable, sin horno y lleno de antioxidantes

agosto 27, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Esta deliciosa preparación es perfecta para cuidar tu salud sin dejar de disfrutar de un buen postre.

Cuidarse no tiene por qué ser aburrido o complicado, especialmente cuando se trata de postres. A veces, con los ingredientes correctos y un poco de creatividad, es posible preparar recetas dulces que no solo son sabrosas, sino también nutritivas.

Una de esas opciones es esta tártara de arándanos, creada por la chef y coach Piari Andolfato, quien se especializa en alimentación basada en plantas. Esta receta no necesita horno, es fácil de preparar y está llena de beneficios para la salud gracias a sus ingredientes naturales.

Ideal para quienes buscan una alternativa vegana, sin azúcar refinada y sin complicaciones en la cocina.

Ingredientes:

  • 100 g de marañón
  • 150 g de arándanos frescos o congelados
  • 80 g de coco rallado
  • 30 ml de miel de agave
  • 70 g de chocolate 70% cacao
  • 1 cucharada de aceite de coco
  • Jugo de 1 limón
  • Agua o leche vegetal (cantidad necesaria)
  • Moldes de cupcakes previamente engrasados

Preparación paso a paso

1. Prepara la base

En un procesador de alimentos, mezcla el coco rallado con los arándanos hasta obtener una masa homogénea. Distribuye esta mezcla en los moldes, presionando bien para formar la base. Llévala al congelador por 20 minutos para que se compacte.

2. Haz la crema

Mientras la base reposa, prepara la crema con los marañones, jugo de limón, miel de agave y un poco de agua o leche vegetal. Licúa o procesa hasta lograr una textura cremosa y uniforme. Asegúrate de no agregar demasiado líquido para evitar que quede aguada.

3. Agrega la crema a la base

Retira las bases del congelador, vierte la crema sobre cada una y alisa la superficie. Vuelve a congelar por otros 20 minutos.

4. Cubre con chocolate

Derrite el chocolate junto con el aceite de coco a baño maría o en microondas. Una vez derretido, cubre cada tartaleta con una capa fina de chocolate. Refrigera o congela por al menos 2 horas antes de servir. Finalmente, decora con trozos de coco, más arándanos o lo que prefieras. Sírvelo frio.

Tip nutricional de la chef

Los arándanos son ricos en antioxidantes, lo que los convierte en aliados poderosos para la salud del corazón, la memoria y la piel. También tienen propiedades antiinflamatorias, ayudan a regular el azúcar en sangre y fortalecen el sistema inmunológico.

Recomendaciones: Consumo ideal: 75 gramos (media taza), entre 3 a 4 veces por semana, asimismo, evita combinarlos con azúcar refinada, ya que reduce sus beneficios naturales.

Beneficios de esta receta

  • No necesita horno
  • 100% vegetal y libre de lácteos
  • Sin azúcar refinada
  • Rica en fibra y antioxidantes
  • Ideal para niños, adultos y personas con dietas especiales
Esta tártara de arándanos es la prueba de que se puede disfrutar de un postre rico, fácil y saludable sin complicarse en la cocina. Perfecta para compartir en casa o llevar a una reunión.

