NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Lunes, 11 de agosto de 2025
Denuncia

Abren investigación contra spa en Caracas que tenía cámaras ocultas en la sala de depilación

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Sede del Ministerio Público de Venezuela
Sede del Ministerio Público de Venezuela
La víctima dijo que tras llamar a la Fiscalía de guardia, inicialmente les indicaron que "no había delito" porque el material no se había difundido.

Un spa ubicado en un reconocido centro comercial de Caracas, está bajo investigación del Ministerio Público, luego de que una cliente utilizara sus redes sociales para denunciar la presencia de cámaras ocultas en el local donde se realizan servicios íntimos como depilación corporal.

o

A través de un video difundido en TikTok, Karolayn Sánchez, usuaria de la estética y además abogada, detalló que mientras se realizaba un procedimiento, se dio cuenta que había una pequeña cámara apuntando hacia la camilla.

Según Sánchez, aunque inmediatamente confrontó al personal y una de las socias del centro estético, aseguraron que desconocían la presencia de cámaras en el negocio. No obstante, otra socia, que se encuentra en el exterior, afirmó que el artefacto fue instalado "por seguridad para resguardar dinero" e insistió en que "no estaba grabando".

Sin embargo, la cliente detalló que al revisar el equipo DVR, se encontraron grabaciones tomadas el mes de mayo, entre ellas habían mujeres adultas y menores de edad en medio de procedimientos como depilación en área de bikini, perianal y blanqueamiento.

o

"Eso es como tener una cámara en un baño. Graban a mujeres, incluso menores de edad, sin su consentimiento", afirmó Sánchez.

La víctima dijo que tras llamar a la Fiscalía de guardia, inicialmente les indicaron que "no había delito" porque el material no se había difundido. Posteriormente, otro organismo verificó la existencia de la cámara y confiscó computadoras y el DVR.

"Fue #DESIGNADA la Fiscalia 82 Nacional en materia para la Defensa de la Mujer para #INVESTIGAR y #SANCIONAR los hechos denunciados por la ciudadana Karolayn Sánchez", expresó el fiscal general del régimen, Tarek William Saab.

"Se dictaron Medidas de protección y seguridad a la victima consistente en prohibición de acercamiento de parte de estos sujetos encargados del local comercial y prohibición de ejecutar actos de intimidación o retaliacion por ellos o terceras personas".

Temas relacionados:

Denuncia

Ministerio Público

Caracas

Centro Comercial

Tarek William Saab

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las dos opciones que tiene Israel son malas": analista en Medio Oriente sobre conflicto entre país hebreo y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Masacre en los exteriores de una discoteca deja al menos ocho muertos en Ecuador

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Judicial

Ver más
Alexandre de Moraes, juez - Foto AFP
Brasil

Estados Unidos impuso sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes quien está a cargo del juicio contra Jair Bolsonaro

Unidad de la Policía Nacional de España - Foto: EFE
Intercambio de prisioneros

España envió a EE.UU. un informe sobre el asesino entregado por Maduro en calidad de canje: El hombre estaría libre

Mbappé, delantero del Real Madrid - Foto AFP
Kylian Mbappé

Mbappé a la justicia: investigan al delantero del Real Madrid por un caso relacionado con cinco policías en Francia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Selección de Bolivia (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia estaría al borde de sanción en las Eliminatorias y perdería puntos claves en su lucha con la Vinotinto y Colombia por un cupo al Mundial

Embajada de Colombia en Caracas y María Alejandra Díaz, abogada asilada en Embajada de Colombia en Caracas - Fotos: EFE
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia explica situación de abogada venezolana que pidió asilo en la embajada en Caracas tras cuestionar al CNE: "Incumplió las condiciones pactadas"

Guido Carrillo y Falcao en su paso por Mónaco - Foto: EFE
Falcao

Excompañero de Falcao en el Mónaco llenó de elogios al colombiano: “Destaco la mentalidad y ambición”

La cantante Colombiana Shakira (EFE)
Shakira

Este es el presunto accionar de delincuentes para estafar con boletas falsas a interesados en asistir a concierto de Shakira en Colombia

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Prueba de atletismo en los Juegos Olímpicos París 2024 - Foto: EFE
Atletismo

El tenso cruce del medallista olímpico Noah Lyles con compañero con el que representó a EE. UU. en París 2024: sufrió empujón al final de una carrera

Volcán Krasheninnikov arroja humo y cenizas durante una erupción en el territorio de Kamchatka, Rusia - EFE
Volcán

El volcán ruso que entró en fase de erupción luego de 460 años tras terremoto de 8,8 de magnitud deja impresionantes imágenes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano