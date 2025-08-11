Abren investigación contra spa en Caracas que tenía cámaras ocultas en la sala de depilación

Un spa ubicado en un reconocido centro comercial de Caracas, está bajo investigación del Ministerio Público, luego de que una cliente utilizara sus redes sociales para denunciar la presencia de cámaras ocultas en el local donde se realizan servicios íntimos como depilación corporal.

A través de un video difundido en TikTok, Karolayn Sánchez, usuaria de la estética y además abogada, detalló que mientras se realizaba un procedimiento, se dio cuenta que había una pequeña cámara apuntando hacia la camilla.

Según Sánchez, aunque inmediatamente confrontó al personal y una de las socias del centro estético, aseguraron que desconocían la presencia de cámaras en el negocio. No obstante, otra socia, que se encuentra en el exterior, afirmó que el artefacto fue instalado "por seguridad para resguardar dinero" e insistió en que "no estaba grabando".

Sin embargo, la cliente detalló que al revisar el equipo DVR, se encontraron grabaciones tomadas el mes de mayo, entre ellas habían mujeres adultas y menores de edad en medio de procedimientos como depilación en área de bikini, perianal y blanqueamiento.

"Eso es como tener una cámara en un baño. Graban a mujeres, incluso menores de edad, sin su consentimiento", afirmó Sánchez.

La víctima dijo que tras llamar a la Fiscalía de guardia, inicialmente les indicaron que "no había delito" porque el material no se había difundido. Posteriormente, otro organismo verificó la existencia de la cámara y confiscó computadoras y el DVR.

"Fue #DESIGNADA la Fiscalia 82 Nacional en materia para la Defensa de la Mujer para #INVESTIGAR y #SANCIONAR los hechos denunciados por la ciudadana Karolayn Sánchez", expresó el fiscal general del régimen, Tarek William Saab.

"Se dictaron Medidas de protección y seguridad a la victima consistente en prohibición de acercamiento de parte de estos sujetos encargados del local comercial y prohibición de ejecutar actos de intimidación o retaliacion por ellos o terceras personas".