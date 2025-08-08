NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Capturaron a presunto delincuente que hacía parte de la lista de los 100 pandilleros más buscados en El Salvador

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fotografía de referencia de presunto pandillero salvadoreño capturado - AFP
El sujeto, señalado como supuesto integrante de la pandilla Barrio 18, fue capturado en Guatemala y trasladado a la frontera de con El Salvador para ser entregado a las autoridades de su país.

Este viernes 8 de agosto, las autoridades de Guatemala informaron que dieron captura a un supuesto pandillero que figura en la lista de los 100 más buscados de El Salvador.

Se trata de Bladimir Pérez, de 32 años, quien tiene "antecedentes en Guatemala y en El Salvador, además de estar entre los cien más buscados en su país", dijo el vocero policial César Mateo.

De acuerdo con informes oficiales, Pérez fue arrestado en una barriada del norte de Ciudad de Guatemala, donde se dice hay fuerte presencia de pandilleros.

Señalado como presunto integrante de la pandilla Barrio 18, el hombre fue trasladado a la frontera con El Salvador para ser entregado a las autoridades de ese país, agregó Mateo.

Mediante un comunicado, la Fiscalía guatemalteca aseguró que el arresto de Bladimir Pérez se dio gracias a un "operativo liderado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión que arrojó resultados importantes".

Las autoridades reportaron que durante el operativo también fue detenida la pareja de Pérez, mientras que un menor de siete años fue entregado al servicio de protección de la infancia. No se precisó su relación con los capturados.

Desde marzo de 2022, el Gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele lanzó una "guerra" contra las pandillas que ha llevado a prisión a unos 88.000 presuntos pandilleros.

Aunque la cifra de homicidios se redujo en cifras históricas en el país centroamericano, organismos de derechos humanos denuncian miles de arrestos arbitrarios.

En su lucha contra el crimen, Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, el cual ha generado polémica.

Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

