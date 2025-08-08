Capturaron a presunto delincuente que hacía parte de la lista de los 100 pandilleros más buscados en El Salvador

Este viernes 8 de agosto, las autoridades de Guatemala informaron que dieron captura a un supuesto pandillero que figura en la lista de los 100 más buscados de El Salvador.

Se trata de Bladimir Pérez, de 32 años, quien tiene "antecedentes en Guatemala y en El Salvador, además de estar entre los cien más buscados en su país", dijo el vocero policial César Mateo.

De acuerdo con informes oficiales, Pérez fue arrestado en una barriada del norte de Ciudad de Guatemala, donde se dice hay fuerte presencia de pandilleros.

Señalado como presunto integrante de la pandilla Barrio 18, el hombre fue trasladado a la frontera con El Salvador para ser entregado a las autoridades de ese país, agregó Mateo.

Mediante un comunicado, la Fiscalía guatemalteca aseguró que el arresto de Bladimir Pérez se dio gracias a un "operativo liderado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión que arrojó resultados importantes".

Las autoridades reportaron que durante el operativo también fue detenida la pareja de Pérez, mientras que un menor de siete años fue entregado al servicio de protección de la infancia. No se precisó su relación con los capturados.

Desde marzo de 2022, el Gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele lanzó una "guerra" contra las pandillas que ha llevado a prisión a unos 88.000 presuntos pandilleros.

Aunque la cifra de homicidios se redujo en cifras históricas en el país centroamericano, organismos de derechos humanos denuncian miles de arrestos arbitrarios.

En su lucha contra el crimen, Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, el cual ha generado polémica.