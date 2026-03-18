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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Donald Trump

Las medidas tomadas por Donald Trump para tratar de contener precio de combustibles

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - EFE
Donald Trump - EFE
Desde los primeros ataques a Irán lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, los precios del petróleo crudo se han disparado casi un 50%.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca contener el aumento de la gasolina provocado por los ataques en Oriente Medio, y adoptó varias medidas paliativas, incluyendo una flexibilización de sanciones a Venezuela.

Desde los primeros ataques a Irán lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, los precios del petróleo crudo se han disparado casi un 50%.

Y en las gasolineras de Estados Unidos, un galón (3,78 litros) cuesta ahora 3,84 dólares, frente a 2,98 dólares a finales de febrero, según datos de referencia de la asociación automovilística estadounidense AAA.

La represalia de Teherán a los ataques paralizó prácticamente el tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz y descalabró las cadenas de suministro de energía. En tiempos de paz, alrededor de una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo pasan por esta vía marítima crucial.

En este contexto, el mandatario anunció este miércoles su decisión de emitir una exención de 60 días a la Ley Jones, que data de hace un siglo, lo cual levanta durante este período la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos de Estados Unidos.

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Se trata de una medida para mitigar las "disrupciones a corto plazo en el mercado petrolero" derivadas del conflicto, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

"Esta acción permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días", explicó.

La ley de 1920 tenía como objetivo promover la construcción naval estadounidense, pero sus críticos sostienen que obstaculiza el libre comercio y ha encarecido los costos para los consumidores.

Por separado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió también el miércoles una licencia para autorizar ciertas transacciones entre entidades estadounidenses establecidas y la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

"Esta licencia beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela, al tiempo que respaldará el mercado energético mundial al aumentar la oferta de petróleo disponible", dijo un portavoz del Departamento del Tesoro.

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