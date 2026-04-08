"El término 'preso político' se quedó corto, son presos de la arbitrariedad del poder": María Costanza Cipriani sobre el asedio del régimen contra su esposo, Perkins Rocha

Perkins Rocha, asesor legal de la premio nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, cumple dos meses privado de libertad en su domicilio.

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Recordemos que el régimen, hoy en cabeza de Delcy Rodríguez, negó la solicitud de amnistía presentada por el abogado Perkins Rocha, asesor legal de la dirigente opositora María Corina Machado.

La dictadura sostuvo que los cargos que pesan sobre Rocha están excluidos de los beneficios contemplados en el artículo 9 de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026.

Sobre este tema, la abogada venezolana María Costanza Cipriani, habló sobre el caso de su esposo, Perkins Rocha, en el programa La Tarde de NTN24.

"El término de preso político se quedó corto, son presos de la arbitrariedad del poder", dijo la entrevistada.

"No estamos mendigando nada, es la libertad. No es ley ni amnistía... No hay reconciliación con arbitrariedad", agregó.

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Rocha fue detenido arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por agentes de seguridad sin una orden judicial.

A pesar de haber sido trasladado a arresto domiciliario el 8 de febrero de 2026 tras más de un año en El Helicoide, sigue privado de libertad bajo condiciones estrictas.