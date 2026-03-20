¿Peligra el Mundial para CR7? El portugués no fue convocado a la selección de Portugal en la antesala de la máxima cita

Cristiano Ronaldo, que actualmente se recupera de una lesión en el tendón de la corva, quedó excluido el viernes de la convocatoria de Portugal para los partidos amistosos previos al Mundial que se disputarán a finales de este mes contra México y Estados Unidos, coanfitriones del torneo.

El destacado futbolista de 41 años no ha jugado con su club saudí, el Al-Nassr, desde finales de febrero. Sin embargo, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, insistió en que la participación de Ronaldo en la que sería su sexta Copa del Mundo, un récord, "no corría peligro".

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"Es una lesión leve", dijo Martínez en una conferencia de prensa, y agregó que el cinco veces ganador del Balón de Oro podría estar de regreso "en una o dos semanas".

"Todo lo que Cristiano ha hecho físicamente durante esta temporada demuestra que está atravesando un excelente momento y que no tiene ningún problema físico", agregó.

Portugal se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en Ciudad de México y a Estados Unidos tres días después en Atlanta.

"En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos. Buscamos un tercer delantero con un perfil diferente", adelantó Martínez.

En la Copa del Mundo, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, a Portugal le correspondió en el Grupo K junto con Colombia y Uzbekistán.

"Esta es la última oportunidad para experimentar, porque es el último campamento de entrenamiento antes de que se anuncie la lista de convocados para el Mundial", aseguró el entrenador del combinado lusitano.

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El otro equipo del grupo K, además de Portugal, Colombia y Uzbekistán, saldrá de una fase previa en la que podrían clasificarse Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.

Estos fueron los convocados para la selección de Portugal de cara a la fecha FIFA de marzo antes del Mundial:

Porteros: Diogo Costa (FC Porto), José Sa (Wolverhampton Wanderers/ENG), Rui Silva (Sporting)

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Joao Cancelo (Barcelona/ESP), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Antonio Silva (Benfica), Tomas Araujo (Benfica)

Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Mateus Fernandes (West Ham/ESP), Joao Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Rodrigo Mora (Oporto)

Delanteros: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting), Joao Félix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus/ITA), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA)