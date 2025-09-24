Detienen en Maracaibo a un hombre que secuestró a su pareja y la hija de ésta: las sometió a todo tipo de abusos durante un mes

Una mujer de 23 años y su hija de 4 vivieron todo tipo de horrores durante un mes en una vivienda del sector Altos del Sol Amada, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, estado Zulia.

Pero una llamada a la policía lo cambiaría todo.

Un vecino alertó , en una llamada anónima a través de la Central de Comunicaciones Ven911, que se escuchaban gritos en una de las casas del vecindario.

Uniformados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), llegaron al lugar y lo que encontraron fue otra escena de secuestro y abuso continuado.

Manuel Jesús Dávila Sánchez, de 24 años de edad, fue confrontado por los uniformados con quienes mantuvo una conducta hostil.

La víctima aprovechó la situación para gritar y salir corriendo con su hija de cuatro años en brazos, pidiendo auxilio.

El Cpbez cuenta que puso en resguardo a la niña y a su progenitora; la mujer indicó que por cerca de un mes su concubino las mantuvo en cautiverio dentro de la casa, sometidas a violencia física y psicológica, amenazándolas de muerte con un cuchillo y hojillas de afeitar, contó además que un día el sujeto tomó un frasco de perfume e intentó introducirlo a la niña.

La joven fue atendida en el Ambulatorio Simón Bolívar, donde le diagnosticaron hematomas en el cuerpo, mientras que la niña fue atendida en el hospital Materno Infantil de Cuatricentenario donde fue diagnosticada con hematomas en el rostro y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses por presunto abuso sexual.

El agresor quedó a disposición de la Fiscalía 2 del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con la investigaciones del caso.