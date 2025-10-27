Esta es la lista de venezolanos en el exilio a los que Luis Ratti solicita "anular" la nacionalidad

El político bautizado por la opinión pública como "alacrán", Luis Ratti, solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia revocar la nacionalidad a distintos dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González.

Luego de que el propio Maduro sugiriera el retiro de la nacionalidad por "apátridas" a quien solicite una intervención de Estados Unidos en Venezuela para sacarlo del poder, Ratti acudió diligente al TSJ a introducir el recurso.

"Nuestros argumentos son claros, fundamentados en el artículo 130 de la construcción nacional y el artículo 7 de la ley Simón Bolívar entre otros. No aman el país donde nacieron ni a su gente entonces que no tengan derechos ni beneficios. También tenemos un precedente, los mismos argumentos contra Leopoldo López son los mismos contra esta lista de traidores al país", alegó.

"Iniciamos un proceso para solicitar la revocatoria o suspensión de la nacionalidad a María Corina Machado, Juan Guaidó, Edmundo González, Julio Borges", dijo al salir del TSJ, controlado por el régimen de Maduro.

Ratti, que en el pasado ha actuado legalmente contra la oposición dijo que la lista también la integran Antonio Ledezma, Daniel Di Martino, Dinorah Figuera, Magalli Meda, Iván Simonovis, Emanuel Rincón, Eduardo Menoni, Orlando Avendaño y Jessica Vallenilla".

Pero también pide lo mismo para Omar González, Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, Rafael Poleo, Wender Enrique Villalobos, Pedro Urruchurtu, Héctor Villalobos, Claudia Macero y Miguel Ángel Rodríguez.

Desde su exilio en Madrid, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López respondió a las recientes acusaciones.

López, quien estuvo preso durante tres años y medio en Venezuela, calificó de injustificada y arbitraria la intención del régimen de Maduro de quitarle la nacionalidad venezolana.

"La Constitución de Venezuela es muy clara. Dice en el artículo 35, los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Es una norma expresa, táctica, que no tiene interpretación", afirmó el líder opositor.