NTN24
Sábado, 25 de octubre de 2025
Sábado, 25 de octubre de 2025
Leopoldo López

Nicolás Maduro pidió a la justicia del régimen que despoje al opositor Leopoldo López de su nacionalidad venezolana

octubre 25, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nicolás Maduro y el opositor Leopoldo López-Foto: EFE
Nicolás Maduro y el opositor Leopoldo López-Foto: EFE
El dictador “presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López".

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la máxima corte de Venezuela retirar la nacionalidad del dirigente opositor Leopoldo López por supuestamente promover una invasión militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Sin embargo, esta solicitud es contradictoria puesto que la Constitución de Venezuela lo prohíbe y no existen antecedentes de ciudadanos venezolanos por nacimiento despojados de este derecho.

El régimen ha mantenido la narrativa que López y otros dirigentes de la oposición han promovido el derrocamiento de Nicolás Maduro, quien se autoproclamó presidente en las más recientes elecciones que dieron como ganador a Edmundo González, según las actas oficiales.

Ahora, el líder chavista los acusa de hacerlo a través de su apoyo al despliegue que Estados Unidos ha llevado a cabo a través de las aguas del Caribe, donde se han desplegado buques de guerra, aviones caza y tropas en medio de la lucha del gobierno de Trump contra el tráfico de drogas.

o

La noticia fue confirmada por el canciller del régimen, Yván Gil, quien anunció que el dictador “presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López".

El argumento defiende que se tomó esta iniciativa debido a “su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros".

Por su parte, los expertos señalan que, hasta la fecha, la ley no contempla la posibilidad de retirar la nacionalidad a un venezolano por nacimiento.

"Solo los naturalizados podrían perderla, y únicamente mediante sentencia judicial firme", explicó el abogado y profesor Juan Carlos Apitz a medios internacionales.

o

Esta iniciativa recuerda a las prácticas realizadas por el régimen de Nicaragua, aliado de Maduro, que despojó a cientos de sus opositores y exiliados a su nacionalidad y los calificó como “traidores de la patria”.

Temas relacionados:

Leopoldo López

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es el momento más crítico que tiene Colombia en su relación con EE. UU.": experto frente a las sanciones históricas del gobierno norteamericano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las opciones de actuar se van acercando más": excomandante de la Armada de Colombia sobre despliegue de portaaviones estadounidense en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Los pescadores de San Andrés Islas y Providencia tienen miedo": presidente Petro sobre ataques de Estados Unidos en el Caribe

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Voleibol | Foto referencia: Canva
Corte Constitucional Colombia

Corte Constitucional de Colombia emitió fallo que prohíbe la exclusión de mujeres trans en la liga de voleibol del país

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Los pescadores de San Andrés Islas y Providencia tienen miedo": presidente Petro sobre ataques de Estados Unidos en el Caribe

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Selección de Argelia logra clasificación histórica al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Selección, que fue sensación en el último Mundial que participó, logró clasificar al de 2026 tras 12 años de espera

Carta astral | Foto Canva
Astrología

Cómo leer tu carta astral y descubrir lo que revela sobre tu personalidad

Cometa Lemmon | Foto NASA
Cometa

Un cometa es visible desde la Tierra en octubre: fechas, horarios y recomendaciones para observarlo desde Colombia y Venezuela

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda