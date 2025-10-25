Nicolás Maduro pidió a la justicia del régimen que despoje al opositor Leopoldo López de su nacionalidad venezolana

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la máxima corte de Venezuela retirar la nacionalidad del dirigente opositor Leopoldo López por supuestamente promover una invasión militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Sin embargo, esta solicitud es contradictoria puesto que la Constitución de Venezuela lo prohíbe y no existen antecedentes de ciudadanos venezolanos por nacimiento despojados de este derecho.

El régimen ha mantenido la narrativa que López y otros dirigentes de la oposición han promovido el derrocamiento de Nicolás Maduro, quien se autoproclamó presidente en las más recientes elecciones que dieron como ganador a Edmundo González, según las actas oficiales.

Ahora, el líder chavista los acusa de hacerlo a través de su apoyo al despliegue que Estados Unidos ha llevado a cabo a través de las aguas del Caribe, donde se han desplegado buques de guerra, aviones caza y tropas en medio de la lucha del gobierno de Trump contra el tráfico de drogas.

VEA TAMBIÉN Ministro de Defensa del régimen de Maduro dice que militares no permitirán la instalación de un gobierno "arrodillado" a Estados Unidos en Venezuela o

La noticia fue confirmada por el canciller del régimen, Yván Gil, quien anunció que el dictador “presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López".

El argumento defiende que se tomó esta iniciativa debido a “su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros".

Por su parte, los expertos señalan que, hasta la fecha, la ley no contempla la posibilidad de retirar la nacionalidad a un venezolano por nacimiento.

"Solo los naturalizados podrían perderla, y únicamente mediante sentencia judicial firme", explicó el abogado y profesor Juan Carlos Apitz a medios internacionales. VEA TAMBIÉN "20% de la operatividad de la Armada de Estados Unidos está en este momento en el Caribe frente a Venezuela": periodista David Alandete o

Esta iniciativa recuerda a las prácticas realizadas por el régimen de Nicaragua, aliado de Maduro, que despojó a cientos de sus opositores y exiliados a su nacionalidad y los calificó como “traidores de la patria”.