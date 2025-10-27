Leopoldo López dice que despojo de su nacionalidad no tendría precedentes y violaría la Constitución de Venezuela

Como "una acción que no tiene ningún sustento en la Constitución", respondió el opositor Leopoldo López a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro de despojarlo de la nacionalidad venezolana tras acusarlo de pedir una invasión militar en el país.

VEA TAMBIÉN Régimen de Maduro busca quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López o

El fundador del partido Voluntad Popular alertó que "no hay un precedente en la historia de Venezuela en donde a un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad".

Asimismo, aprovechó para recordar que actualmente miles de venezolanos e hijos de venezolanos nacidos en el exilio enfrentan obstáculos para tramitar documentos de identidad y pasaportes, siendo privados de sus derechos.

"Son cientos de miles de venezolanos que hoy no pueden renovar su identidad, no pueden renovar su pasaporte y que hoy están viviendo las consecuencias. Son cientos de miles de niños que nacen fuera de Venezuela en una condición de no tener patria", expresó.

López, quien permanece exiliado en Madrid desde 2020, considera que el régimen hace ese anuncio "con una clara intención de intimidar a los venezolanos para que no se diga lo que todo el mundo piensa".

VEA TAMBIÉN Nicolás Maduro pidió a la justicia del régimen que despoje al opositor Leopoldo López de su nacionalidad venezolana o

Finalmente el opositor reafirmó su postura, al considerar que ya no es viable una salida del chavismo a través de negociaciones.

"Nicolás Maduro es lo que es y no va a cambiar. Nicolás Maduro es un narcotraficante, un criminal, un represor que ha secuestrado el Estado venezolano y que solo con su salida podrán darse los cambios en Venezuela. Punto. No hay una negociación", argumentó.