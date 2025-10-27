NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Leopoldo López

Leopoldo López dice que despojo de su nacionalidad no tendría precedentes y violaría la Constitución de Venezuela

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Leopoldo López, dirigente opositor venezolano / Foto: EFE
Recordó que actualmente miles de venezolanos e hijos de venezolanos nacidos en el exilio enfrentan obstáculos para tramitar documentos de identidad

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Como "una acción que no tiene ningún sustento en la Constitución", respondió el opositor Leopoldo López a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro de despojarlo de la nacionalidad venezolana tras acusarlo de pedir una invasión militar en el país.

o

El fundador del partido Voluntad Popular alertó que "no hay un precedente en la historia de Venezuela en donde a un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad".

Asimismo, aprovechó para recordar que actualmente miles de venezolanos e hijos de venezolanos nacidos en el exilio enfrentan obstáculos para tramitar documentos de identidad y pasaportes, siendo privados de sus derechos.

"Son cientos de miles de venezolanos que hoy no pueden renovar su identidad, no pueden renovar su pasaporte y que hoy están viviendo las consecuencias. Son cientos de miles de niños que nacen fuera de Venezuela en una condición de no tener patria", expresó.

López, quien permanece exiliado en Madrid desde 2020, considera que el régimen hace ese anuncio "con una clara intención de intimidar a los venezolanos para que no se diga lo que todo el mundo piensa".

o

Finalmente el opositor reafirmó su postura, al considerar que ya no es viable una salida del chavismo a través de negociaciones.

"Nicolás Maduro es lo que es y no va a cambiar. Nicolás Maduro es un narcotraficante, un criminal, un represor que ha secuestrado el Estado venezolano y que solo con su salida podrán darse los cambios en Venezuela. Punto. No hay una negociación", argumentó.

Temas relacionados:

Leopoldo López

Nacionalidad

Régimen de Maduro

Oposicion venezolana

Nicolás Maduro

Chavismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se necesita la capacidad y el carácter para hacerse cargo de la seguridad”: analista sobre la situación que se vive en Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel de lo Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto EFE
Nicolás Maduro

“El presidente Petro está comprometido con tratar de limpiarle la cara al régimen de Nicolás Maduro”: Andres Forero, congresista

Elecciones

Rodrigo Paz fue elegido presidente de Bolivia tras derrotar en segunda vuelta a Jorge ‘Tuto’ Quiroga

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea - EFE
Josep Borrell

Borrell: "Maduro es un tirano, de lo peor que se fabrica. No comprendo cómo ningún socialista pueda acercarse(le)"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Colombia ante Noruega por el Mundial Sub-20 - Foto: EFE
Mundial Sub 20

La selección Colombia muy cerca de clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20 tras empatar con Noruega en la segunda jornada

El presidente Gustavo Petro:/Narcolancha derribada en el Caribe Foto: AFP/ Gobierno de Estados Unidos
Gustavo Petro

“Lo que quieren es el petróleo de Venezuela”: el presidente Petro arremete en contra del despliegue militar en el Caribe tras la destrucción de la quinta narcolancha

Personal policial y de emergencias cerca del lugar del tiroteo en ICE de Dallas, EE. UU. – Foto AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

Inmigrante muere tras una semana del tiroteo de ICE en Dallas en el que fue herido; un venezolano está hospitalizado

Trump pronuncia un discurso en la Cumbre de Paz de Gaza - Foto EFE
Israel - Hamás

¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

Camisa con el escrito 'TPS', acompañado por la bandera de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Estados Unidos

Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Gustavo Petro responde nuevamente a Donald Trump - Fotos: EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Presidente Petro responde a nuevo pronunciamiento de Trump y afirma que Colombia no es guarida de "drogas"

Con el Mazo Dando
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello ironizó y descalificó el atentado a dirigentes venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda