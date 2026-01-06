Juez autorizó atención médica para Maduro y su esposa mientras permanecen bajo custodia federal

El juez Alvin Hellerstein, a cargo del proceso de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, autorizó hace pocos minutos que ambos reciban atención médica mientras permanecen bajo custodia federal.

Si bien no se conocen con exactitud las causas de la solicitud de atención médica, cabe recordar que en la audiencia de este lunes el abogado de Nicolás Maduro alegó problema de salud de su cliente.

A su vez, durante su comparecencia ante el tribunal, Cilia Flores portaba una venda en la frente cerca del ojo derecho e incluso tuvo que ser asistida por un alguacil al momento de ponerse en pie.

Cabe resaltar, además, que según información de la cadena CNN citando a funcionarios de Trump, Maduro y Flores sufrieron golpes mientras trataban de huir al momento de su captura en Caracas.

De acuerdo a lo que se conoció, Maduro y su esposa intentaron evitar su captura corriendo detrás de una puerta de acero pesada cerca de donde dormían. No obstante, debido a que el marco de la puerta era bajo, se golpearon la cabeza tratando de escapar.

Al momento de su captura, los miembros de la Delta Force les ofrecieron primeros auxilios por las heridas que se ocasionaron tratando de huir.