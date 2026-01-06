NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Martes, 06 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Juez autorizó atención médica para Maduro y su esposa mientras permanecen bajo custodia federal

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
NTN24 conoció en primicia que el juez Alvin Hellerstein avaló este 6 de enero que ambos reciban atención médica mientras permanecen bajo custodia días después de su captura.

El juez Alvin Hellerstein, a cargo del proceso de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, autorizó hace pocos minutos que ambos reciban atención médica mientras permanecen bajo custodia federal.

Si bien no se conocen con exactitud las causas de la solicitud de atención médica, cabe recordar que en la audiencia de este lunes el abogado de Nicolás Maduro alegó problema de salud de su cliente.

A su vez, durante su comparecencia ante el tribunal, Cilia Flores portaba una venda en la frente cerca del ojo derecho e incluso tuvo que ser asistida por un alguacil al momento de ponerse en pie.

o

Cabe resaltar, además, que según información de la cadena CNN citando a funcionarios de Trump, Maduro y Flores sufrieron golpes mientras trataban de huir al momento de su captura en Caracas.

De acuerdo a lo que se conoció, Maduro y su esposa intentaron evitar su captura corriendo detrás de una puerta de acero pesada cerca de donde dormían. No obstante, debido a que el marco de la puerta era bajo, se golpearon la cabeza tratando de escapar.

o

Al momento de su captura, los miembros de la Delta Force les ofrecieron primeros auxilios por las heridas que se ocasionaron tratando de huir.

 

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Cilia Flores

Nicolás Maduro

Nueva York

Juez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy no es la persona más confiable para administrar un proceso de transición, pero la necesidad tiene cara de hereje": Washington Abdala

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La estructura criminal sigue activa y operando bajo el miedo. Es el colapso de una tiranía": Orlando Moreno de Vente Venezuela sobre recientes detenciones arbitrarias del régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

Embajada de EE. UU. en Caracas (Venezuela) - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

Más de Judicial

Ver más
Alexandre de Moraes | Foto: EFE
Brasil

Juez brasileño Alexandre de Moraes se pronuncia tras el retiro de sanciones por parte de Estados Unidos en su contra: “la verdad prevaleció”

Muerte de Diego Maradona - AFP
Caso Maradona

Justicia argentina confirmó embargo de las hermanas y el abogado de Maradona por presunto fraude con su marca

Policía de Ecuador - AFP
Ecuador

Ataque armado en Ecuador durante la víspera de Año Nuevo dejó seis personas muertas y otras 11 heridas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bizarrap y J Balvin - Foto tomada de Intagram @bizarrap
J Balvin

Con unos tintes de vallenato: así suena la nueva canción de J Balvin y Bizarrap que sorprendió a sus propios seguidores

Sequía

España entra en fase crítica de desertificación: el 40% del territorio muestra señales de degradación acelerada

Nicolas Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro habla de su “bajo salario” y causa indignación en redes sociales: “el descaro más grande del mundo”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano junto a sus colaboradores - Foto: EFE
Dictadura de Maduro

Maduro se mofa de la tensión entre la Casa Blanca y Miraflores: "Me han hecho famoso en todo el mundo"

Irán y Egipto | Foto: AFP
Mundial 2026

Irán y Egipto rechazan participar en el “partido del Orgullo LGBTIQ+” en el Mundial de 2026

Jugador se barre en la tercera base en un campo de béisbol - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se definen últimos clasificados al Round Robin de la LVBP: conoce aquí las combinaciones

Oona Chaplin en la premier de 'Avatar: fuego y ceniza'-Foto: AFP
Avatar: Fire and Ash

Habla perfecto español: ella es la nieta de Charlie Chaplin que brilla como la gran villana de 'Avatar: fuego y ceniza'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre