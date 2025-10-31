Hugo 'El Pollo' Carvajal continúa negociando con la Fiscalía de EE.UU. y retrasa su sentencia

El exdirector de inteligencia militar del chavismo, extraditado a Estados Unidos, Hugo 'El Pollo' Carvajal, continúa negociando con la Fiscalía estadounidense, por lo que el juez federal Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, decidió retrasar hasta el 19 de noviembre la lectura de su sentencia.

Carvajal fue capturado en Madrid, España en abril de 2019 y fue extraditado a suelo estadounidense en julio de 2023. El hombre de 65 años de edad admitió su responsabilidad en cuatro cargos criminales: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE.UU., posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas.

Según informó el periodista de ABC, David Alandete, el exjefe de inteligencia coopera con las autoridades para evadir la pena máxima de cadena perpetua.

Desde su llegada a Estados Unidos, Carvajal ha revelado datos sobre rutas de drogas, operaciones financieras y vínculos de altos funcionarios venezolanos con grupos criminales de la región.

En su confesión admitió colaborar con la guerrilla colombiana de las FARC en el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, incluido un cargamento de 5,6 toneladas incautadas en México en 2006. También reconoció haber recibido millones de dólares de narcotraficantes y participar en actos de violencia, como secuestros y asesinatos.