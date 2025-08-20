NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Sanciones

La CPI rechazó nuevas sanciones de EE. UU. contra jueces y fiscales, entre ellos el francés que preside el caso en el que se emitió una orden de arresto contra Netanyahu

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
CPI - EE. UU. - AFP y Canva
CPI - EE. UU. - AFP y Canva
La CPI señaló que “estas sanciones constituyen un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial”.

La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a otros cuatro jueces y fiscales del tribunal, incluidos de países aliados como Francia y Canadá.

A través de un comunicado, la CPI señaló que “estas sanciones constituyen un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todas las regiones”.

o

La reciente acción fue anunciada por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a través de un comunicado en el que se precisó que las sanciones afectan a los jueces de la CPI Kimberly Prost (Canadá), el juez Nicolas Guillou (Francia), la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y la fiscal adjunta Mame Mandiaye Niang (Senegal).

La CPI agregó que la decisión del Gobierno norteamericano “constituye también una afrenta contra los Estados Partes de la Corte, el orden internacional basado en el derecho y, sobre todo, contra millones de víctimas inocentes en todo el mundo”.

“Como ya lo manifestaron el Presidente y el Poder Judicial de la CPI, así como la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, la Corte respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables. La CPI seguirá cumpliendo sus mandatos sin inmutarse, en estricta conformidad con el marco jurídico adoptado por los Estados Partes y sin importar ninguna restricción, presión o amenaza”, agregó el tribunal en el comunicado.

Estas nuevas sanciones se suman a las designaciones de junio de otros cuatro jueces y la fiscal de la CPI por parte de EE. UU.

o

Con el anuncio de las nuevas sanciones, Rubio señaló que "el tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel".

El jefe de la diplomacia estadounidense argumenta que los cuatro juristas intentaron investigar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel "sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones".

Entre los sancionados destaca el nombre del francés Nicolas Guillou, quien preside un caso en el que se emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Asimismo, la jueza Kimberly Prost, quien participó en un caso que autorizó una investigación sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Afganistán, una causa que alcanza a fuerzas estadounidenses.

Temas relacionados:

Sanciones

CPI

Estados Unidos

Marco Rubio

Jueces

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Más de Judicial

Ver más
Sean 'Diddy' Combs, rapero condenado - Foto: EFE
Diddy Combs

El rapero Sean 'Diddy' Combs busca el indulto de Trump a la espera de la sentencia tras ser condenado: el presidente ya habría tomado una decisión

Empresario Ong Beng Seng | Foto: AFP
Fórmula 1

Empresario que llevó la Fórmula 1 a Singapur se declaró culpable en caso de corrupción al que también está vinculado exministro del país

Fotografía de referencia de presunto pandillero salvadoreño capturado - AFP
Captura

Capturaron a presunto delincuente que hacía parte de la lista de los 100 pandilleros más buscados en El Salvador

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Sean 'Diddy' Combs, rapero condenado - Foto: EFE
Diddy Combs

El rapero Sean 'Diddy' Combs busca el indulto de Trump a la espera de la sentencia tras ser condenado: el presidente ya habría tomado una decisión

Daniel Quintero, precandidato presidencial colombiano - Foto: EFE
Tensión

"Ha invadido territorio peruano en un acto de provocación": congresista de Perú que ha propuesto declarar persona non grata a Daniel Quintero

Nicolás de la Cruz | Foto: AFP
Flamengo

Flamengo despidió a jefe médico por supuestamente haber filtrado detalles de la lesión de uno de sus futbolistas a la prensa

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump reitera que el despido de la Comisionada de Estadísticas Laborales se debió a que último informe sobre el empleo en Estados Unidos fue "amañado"

Micrófono sobre un escenario - Foto de referencia: pexels
Cantante

Murió Nobuo Yamada, vocalista de canción emblemática de la famosa serie ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Alias 'Fito' siendo extraditado a Estados Unidos | Foto: EFE
Fito

Alias ‘Fito’ se declaró no culpable de siete cargos en su primera audiencia en Estados Unidos tras ser extraditado desde Ecuador

Imagen de referencia concurso de Belleza - Canva / Captura de video Telemundo
Miss Universo

Concursante de "Miss Latina Universo" que sufrió aparatosa caída en vivo rompió el silencio y compartió desde una silla de ruedas las secuelas del incidente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano