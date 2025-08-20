La CPI rechazó nuevas sanciones de EE. UU. contra jueces y fiscales, entre ellos el francés que preside el caso en el que se emitió una orden de arresto contra Netanyahu

La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a otros cuatro jueces y fiscales del tribunal, incluidos de países aliados como Francia y Canadá.

A través de un comunicado, la CPI señaló que “estas sanciones constituyen un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todas las regiones”.

VEA TAMBIÉN ¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela? o

La reciente acción fue anunciada por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a través de un comunicado en el que se precisó que las sanciones afectan a los jueces de la CPI Kimberly Prost (Canadá), el juez Nicolas Guillou (Francia), la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y la fiscal adjunta Mame Mandiaye Niang (Senegal).

La CPI agregó que la decisión del Gobierno norteamericano “constituye también una afrenta contra los Estados Partes de la Corte, el orden internacional basado en el derecho y, sobre todo, contra millones de víctimas inocentes en todo el mundo”.

“Como ya lo manifestaron el Presidente y el Poder Judicial de la CPI, así como la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, la Corte respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables. La CPI seguirá cumpliendo sus mandatos sin inmutarse, en estricta conformidad con el marco jurídico adoptado por los Estados Partes y sin importar ninguna restricción, presión o amenaza”, agregó el tribunal en el comunicado.

Estas nuevas sanciones se suman a las designaciones de junio de otros cuatro jueces y la fiscal de la CPI por parte de EE. UU.

VEA TAMBIÉN Fiscal de la CPI, Karim Khan, se separó oficialmente del caso Venezuela que lo asume el fiscal adjunto o

Con el anuncio de las nuevas sanciones, Rubio señaló que "el tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel".

El jefe de la diplomacia estadounidense argumenta que los cuatro juristas intentaron investigar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel "sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones".

Entre los sancionados destaca el nombre del francés Nicolas Guillou, quien preside un caso en el que se emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Asimismo, la jueza Kimberly Prost, quien participó en un caso que autorizó una investigación sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Afganistán, una causa que alcanza a fuerzas estadounidenses.