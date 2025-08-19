NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
CPI

Fiscal de la CPI, Karim Khan, se separó oficialmente del caso Venezuela que lo asume el fiscal adjunto

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional - Foto de referencia: EFE
Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional - Foto de referencia: EFE
Alí Daniels, de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, ha dicho que esto "no debería afectar el curso de la investigación".

De acuerdo con un documento difundido por la Corte Penal Internacional (CPI), con fecha del lunes 18 de agosto, el fiscal Karim Khan se separó oficialmente del caso Venezuela I por conflicto de intereses.

o

Cinco jueces de apelaciones de la CPI habían solicitado a Khan que se separara del caso el 1 ° de agosto porque su cuñada, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo legal que representa a Nicolás Maduro.

La Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) había urgido al fiscal Karim Khan a actuar con celeridad en la investigación Venezuela por crímenes de lesa humanidad, admitida desde junio de 2023.

La Fundación Arcadia presentó una solicitud de recusación por el conflicto de intereses que surge de una "relación familiar, profesional y jerárquica" entre el fiscal Khan y su cuñada, Venkateswari Alagendra.

Sin embargo Khan había dicho que no había cometido ninguna impropiedad, que no conversó con su cuñada sobre el caso ni coincidió con ella en alguna de las reuniones que tuvo en el contexto de la investigación.

o

Pero la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional dio un plazo de tres semanas al fiscal Karim Khan para que se aleje del caso.

"El fiscal respeta la facultad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cuestiones, incluida la existencia de motivos para creer que existe una causal de recusación del Fiscal. En consecuencia, en pleno cumplimiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones, y antes del plazo allí estipulado, el fiscal solicita respetuosamente a la Presidencia que lo exima de la situación en Venezuela I".

Khan prometió además no tener ninguna participación continua en el seguimiento del caso, esto incluye no tener acceso a expedientes ni a las decisiones tomadas en la parte investigativa y legal.

Ante esto, el caso Venezuela I se mantendrá bajo supervisión el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang.

o

En diciembre del 2024 el panel de expertos de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela le solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se pronuncie el patrón de desaparición forzada que estaría aplicando el régimen de Nicolás Maduro a sus opositores.

Santiago Cantón, presidente de panel de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dijo que se estaba "acercando un momento en que el fiscal (de la CPI) tome una decisión importante para continuar con la investigación", aseguró.

Temas relacionados:

CPI

Karim Khan

Juicio

Gobierno de Maduro

Violación de Derechos Humanos

DDHH VENEZUELA

SEBIN

DGCIM

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Judicial

Ver más
Martha Lía Grajales - AFP
Detenciones arbitrarias

Detienen a la activista que denunció el asalto a la vigilia frente al Tribunal Supremo: Martha Lía Grajales se había convertido en voz de los presos políticos

Fútbol profesional en Colombia (EFE)
Futbolistas

Esta es la pena que podría enfrentar exfutbolista de Santa Fe capturado por robar en apartamentos

Fotografía de referencia de presunto pandillero salvadoreño capturado - AFP
Captura

Capturaron a presunto delincuente que hacía parte de la lista de los 100 pandilleros más buscados en El Salvador

Opinión

Ver más
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Enojo de los aficionados colombianos por el “mal uso” de una palabra durante la presentación de Luis Díaz con el Bayern Múnich: “Borra esa vaina”

Neymar, jugador brasilero / FOTO: EFE
Neymar Jr

Neymar está en el 'ojo del huracán' luego de agarrarse a insultos con un aficionado del Santos que lo llamo "mercenario"

Martha Lía Grajales - AFP
Detenciones arbitrarias

Detienen a la activista que denunció el asalto a la vigilia frente al Tribunal Supremo: Martha Lía Grajales se había convertido en voz de los presos políticos

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Monómeros

Maduro dice que hay un acuerdo con Colombia para la venta de Monómeros

RIO SENA - Foto: Canva
Sena

París vuelve a nadar en el Sena tras más de un siglo

Nicolás Maduro - Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Cartel de Los Soles

Presidente Trump ordena a las Fuerzas Armadas de EE.UU. actuar contra organizaciones como el Cartel de los Soles, designado grupo terrorista

Selecciones femeninas de Venezuela y Colombia - Fotos EFE
Copa América Femenina

Estas fueron las venezolanas y colombianas elegidas para hacer parte el equipo ideal de la última jornada de Copa América

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano