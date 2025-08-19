Fiscal de la CPI, Karim Khan, se separó oficialmente del caso Venezuela que lo asume el fiscal adjunto

De acuerdo con un documento difundido por la Corte Penal Internacional (CPI), con fecha del lunes 18 de agosto, el fiscal Karim Khan se separó oficialmente del caso Venezuela I por conflicto de intereses.

Cinco jueces de apelaciones de la CPI habían solicitado a Khan que se separara del caso el 1 ° de agosto porque su cuñada, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo legal que representa a Nicolás Maduro.

La Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) había urgido al fiscal Karim Khan a actuar con celeridad en la investigación Venezuela por crímenes de lesa humanidad, admitida desde junio de 2023.

La Fundación Arcadia presentó una solicitud de recusación por el conflicto de intereses que surge de una "relación familiar, profesional y jerárquica" entre el fiscal Khan y su cuñada, Venkateswari Alagendra.

Sin embargo Khan había dicho que no había cometido ninguna impropiedad, que no conversó con su cuñada sobre el caso ni coincidió con ella en alguna de las reuniones que tuvo en el contexto de la investigación.

Pero la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional dio un plazo de tres semanas al fiscal Karim Khan para que se aleje del caso.

"El fiscal respeta la facultad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cuestiones, incluida la existencia de motivos para creer que existe una causal de recusación del Fiscal. En consecuencia, en pleno cumplimiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones, y antes del plazo allí estipulado, el fiscal solicita respetuosamente a la Presidencia que lo exima de la situación en Venezuela I".

Khan prometió además no tener ninguna participación continua en el seguimiento del caso, esto incluye no tener acceso a expedientes ni a las decisiones tomadas en la parte investigativa y legal.

Ante esto, el caso Venezuela I se mantendrá bajo supervisión el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang.

En diciembre del 2024 el panel de expertos de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela le solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se pronuncie el patrón de desaparición forzada que estaría aplicando el régimen de Nicolás Maduro a sus opositores.

Santiago Cantón, presidente de panel de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dijo que se estaba "acercando un momento en que el fiscal (de la CPI) tome una decisión importante para continuar con la investigación", aseguró.