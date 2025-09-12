Madre y padrastro de la bebé golpeada salvajemente en Lara quedan detenidos y enfrentan cargos de trato cruel

El video de una vecina increpando a una joven pareja por maltratar a una niña de tres años se volvió viral en días pasados en Venezuela.

La mujer entra a la casa grabando y enfrentando al padrastro de la pequeña, mientras que reclama a la madre por qué permite que le pegue a su propia hija.

La mujer tiembla de la indignación y le advierte que irán presos porque llevará la denuncia ante la policía, y además le dice que varias veces ha escuchado cómo le mete "golpizas a la bebé" y luego le prohíbe llorar.

El video tiene millones de visitas en la red social TikTok y miles de mensajes de apoyo a la valentía de la vecina, lo que recuerda el deber de un testigo de un crimen de denunciar los hechos.

Tras confirmarse que ambos fueron capturados, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, informó que quedaron bajo custodia de la policía y enfrentarán cargos por maltrato infantil.

"Fueron aprehendidos para ser imputados por el Ministerio Público de Lara los ciudadanos Nahun Colmenarez y Yesmary Ballesteros, por el delito de trato cruel continuado".

También recuerda que a través de un video viral en redes sociales se observa al sujeto "valerse de su condición de padrastro, quien de forma cobarde, agredió salvajemente a su hijastra de 3 años de edad, bajo el consentimiento de su madre, quien no evitaba esta acción indebida".