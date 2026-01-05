NTN24
Cae Maduro en Venezuela

Trump insiste en que EE. UU. está "a cargo" de Venezuela: "vamos a gobernarlo, hay que arreglar un país fallido"

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, que fue designada por el Tribunal Superior de Justicia de la dictadura como presidenta encargada, se ha debatido entre una posición conciliadora y declaraciones en rechazo a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro y en momentos de incertidumbre por el nuevo orden en el régimen.

Trump ha enfrentado críticas por sus repetitivas aseveraciones de que Washington está ahora a cargo de Venezuela tras la extracción de Maduro y su esposa la madrugada del sábado.

Por su parte, Maduro está acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez el lunes al mediodía.

"Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida", expresó Trump a los periodistas en el Air Force One.

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: "Significa que nosotros estamos a cargo".

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del régimen de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo de Venezuela.

Cuando le preguntaron si la operación se trataba del petróleo o del cambio de régimen, Trump respondió: "Se trata de la paz en la Tierra".

Por otra parte, Trump dijo que las elecciones en Venezuela tendrán que esperar. "Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido", aseguró Trump.

Más temprano, Trump amenazó a Delcy Rodríguez al afirmar que debe colaborar con Estados Unidos si no quiere "pagar un precio muy alto".

Entre tanto, el presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia,

declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro "es un paso importante" hacia la normalización de Venezuela, "pero no suficiente".

El opositor pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024, que afirma haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una "transición democrática".

Al adoptar un tono triunfal, Trump también lanzó duras palabras contra otros de sus adversarios, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó de ser narcotraficante y dijo que "no lo será por mucho tiempo".

También habló de Cuba, diciendo que el gobierno comunista de la isla "está a punto de caer" y que el liderazgo de Irán será "golpeado muy fuerte" si mata más manifestantes.

