Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata

Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y le pidió a la jueza Sandra Heredia expedir la boleta de libertad a su favor.

La decisión tumba la medida de aseguramiento en su contra mientras se conoce la decisión en segunda instancia sobre su condena por dos delitos.

"El numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia", señala el documento del tribunal.

Asimismo, la corte ordenó al juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitir la boleta de libertad para el exmandatario.

"En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante", señala.

La decisión, según señala el documento, se basa en el amparo del "derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez".

La acción de tutela fue interpuesta el pasado 4 de agosto por los abogados de la defensa del expresidente Uribe para hacer frente a la sentencia de la jueza Sandra Heredia quien pidió 12 años de prisión domiciliaria para el exmandatario.

“La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes”, argumentó la oficina del abogado Jaime Granados.

Tras ser hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el expresidente de Colombia (2002-2010) fue sentenciado el 1 de agosto.

El veredicto fue proferido por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien el lunes 28 de julio acreditó dos de los tres delitos por los que el exmandatario y líder del Centro Democrático fue acusado.

Uribe, de 73 años y uno de los políticos más influyentes del país, se convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado y privado de la libertad.

DOCUMENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ by Felipe Duarte