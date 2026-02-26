NASA reveló cuál fue el astronauta que sufrió un problema médico y que ocasionó la evacuación de la Estación Espacial Internacional

En las últimas horas la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló cuál fue el astronauta que tuvo que ser evacuado de la Estación Espacial Internacional (EEI) el pasado 7 de enero.

Según informó la NASA en un comunicado, el astronauta fue el norteamericano Mike Fincke, quien tuvo que ser evacuado de la EEI por un problema médico por el cual fue atendido de manera inmediata por sus compañeros de tripulación.

En el comunicado, publicado por la agencia espacial, Mike señaló que gracias a su respuesta rápida y a la orientación de los cirujanos de vuelo de la NASA "mi estado se estabilizó rápidamente".

Tras hacerle una revisión rápida la NASA determinó que la opción más segura era "un regreso anticipado de la Tripulación 11; no se trataba de una emergencia, sino de un plan cuidadosamente coordinado para aprovechar las imágenes médicas avanzadas que no están disponibles en la estación espacial".

Fincke también agregó que: "Estoy profundamente agradecido a mis compañeros de la Expedición 74 —Zena Cardman, Kimiya Yui, Oleg Platonov, Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev—, así como a todo el equipo de la NASA, SpaceX y los profesionales médicos del Hospital Scripps Memorial La Jolla, cerca de San Diego. Su profesionalismo y dedicación garantizaron un resultado positivo".

Y puntualizó que se encuentra muy bien y que sigue con su reacondicionamiento habitual pots-vuelo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

"El vuelo espacial es un privilegio increíble, y a veces nos recuerda lo humanos que somos. Gracias a todos por su apoyo", finalizó el astronauta en el comunicado por medio de la NASA.

Por la situación, la NASA acortó la misión Crew-11, conformada por los astronautas norteamericanos Finck y Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui, y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.