NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Nasa

NASA reveló cuál fue el astronauta que sufrió un problema médico y que ocasionó la evacuación de la Estación Espacial Internacional

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Tripulación Crew-11 | Foto: EFE
Tripulación Crew-11 | Foto: EFE
Por la situación, la NASA acortó la misión Crew-11, conformada por los astronautas norteamericanos Finck y Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui, y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.

En las últimas horas la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló cuál fue el astronauta que tuvo que ser evacuado de la Estación Espacial Internacional (EEI) el pasado 7 de enero.

Según informó la NASA en un comunicado, el astronauta fue el norteamericano Mike Fincke, quien tuvo que ser evacuado de la EEI por un problema médico por el cual fue atendido de manera inmediata por sus compañeros de tripulación.

En el comunicado, publicado por la agencia espacial, Mike señaló que gracias a su respuesta rápida y a la orientación de los cirujanos de vuelo de la NASA "mi estado se estabilizó rápidamente".

Tras hacerle una revisión rápida la NASA determinó que la opción más segura era "un regreso anticipado de la Tripulación 11; no se trataba de una emergencia, sino de un plan cuidadosamente coordinado para aprovechar las imágenes médicas avanzadas que no están disponibles en la estación espacial".

o

Fincke también agregó que: "Estoy profundamente agradecido a mis compañeros de la Expedición 74 —Zena Cardman, Kimiya Yui, Oleg Platonov, Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev—, así como a todo el equipo de la NASA, SpaceX y los profesionales médicos del Hospital Scripps Memorial La Jolla, cerca de San Diego. Su profesionalismo y dedicación garantizaron un resultado positivo".

Y puntualizó que se encuentra muy bien y que sigue con su reacondicionamiento habitual pots-vuelo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

"El vuelo espacial es un privilegio increíble, y a veces nos recuerda lo humanos que somos. Gracias a todos por su apoyo", finalizó el astronauta en el comunicado por medio de la NASA.

Por la situación, la NASA acortó la misión Crew-11, conformada por los astronautas norteamericanos Finck y Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui, y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.

Temas relacionados:

Nasa

Estación Espacial Internacional

Astronautas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
SLS y Orión integrados para Artemis II en la plataforma de lanzamiento - Foto AFP
Nasa

NASA aplaza su viaje tripulado a la Luna y anuncia nueva fecha debido a una delicada inconsistencia durante el ensayo más reciente

Spotify | Foto: EFE
Spotify

Así podrá activar el ‘modo Whatsapp’ en Spotify, una nueva función que busca entrar a competir en el mundo de la mensajería instantánea

Eclipse parcial de Sol (EFE - foto de referencia)
Eclipse

Estas son las zonas de Sudamérica en donde será visible este martes el primer eclipse solar que nos regala el cielo en 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: AFP
Gobierno de España

Gobierno de España anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Aeronave A400M | Foto @AirbusDefence
Aeronave

“Capacidad de ataque nunca vista”: Airbus convierte el avión A400M en nave portadrones

Heidi Klum, actriz y modelo alemana - Fotos de referencia: X
Premios Grammy

Críticos de la moda coinciden en que este fue el vestido más surreal que desfiló por la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Regimen chavista

"Una amnistía es un 'traje a la medida' de un país, no solo de una parte de este": Edmundo González sobre proyecto de ley en Venezuela

Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Estados Unidos nombra nueva jefa para la misión diplomática en Venezuela

Fanny Lozada - Nicolás Maduro Guerra
Presos políticos en Venezuela

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Luis Díaz y Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz enciende las redes tras calificar a Jhon Jáder Durán como "villano" y revive rumores sobre supuesta pelea del artillero con Néstor Lorenzo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre