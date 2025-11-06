NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Presión de Maduro asfixia a sus bases: Delatar bajo "inteligencia social" y otras tareas no tan "voluntarias"

noviembre 6, 2025
Por: Maryorin Méndez
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
La aplicación donde se delata a disidentes ha sido bloqueada en teléfonos inteligentes pero se mantiene la página web.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Aunque todos los llamados de Maduro a las bases chavistas han sido públicamente cordiales, lo que ocurre fuera de los micrófonos es práctica de cuartel.

Desde que el régimen tomó el despliegue de Estados Unidos en el Caribe como una amenaza a su continuidad en el poder, apeló a la manipulación política de todos sus simpatizantes para que demuestren la verdadera lealtad a la dictadura.

o

Fuera del Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv, pasa lista en las instituciones públicas, que abarca el mayor número de empleados en todo el país, para asegurarse de fotografías medianamente nutridas en los actos de calle.

La inscripción en la Milicia y tomar un fusil para las prácticas, son públicamente voluntarias, pero quien deje de hacerlo corre el riesgo de ser despedido o, peor, expuesto entre sus compañeros y detenido bajo estado de "sospecha".

Ahora Maduro ha dado un paso más para fomentar la fricción entre vecinos: Poner a los Consejos Comunales a informar "todo lo que vean, todo lo que oyen", como recalcó Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia.

Cabello dijo que todas las obligaciones de las bases del partido rojo fueron revisadas y aprobadas por Maduro, eso sí; aquellas de las que se pueden someter a consulta pública, dejando ver que hay otras que sólo decide el cogollo.

En su programa de los miércoles, Con el Mazo Dando, Cabello informó de algunas de estas tareas de sus seguidores.

"Organizar y potenciar el paso de la lucha no armada a la armada; el entrenamiento táctico, la formación en primeros auxilios, la realización de simulacros (de ataque)"... y otros escenarios que en el imaginario chavista son de ataque armado y sorpresivo de Marines estadounidenses contra el primer escudo de Maduro: Los Milicianos.

o

Agrega la delación o el "sapeo", bajo el nombre de "inteligencia social".

Para ello desempolvó la aplicación, originalmente pensada para denunciar deficiencias en los servicios públicos: VenApp.

Aunque los servicios de PlayStore y AppStore bloquearon el App, se mantiene activa por el Sistema Patria y a través de su página web. Quienes ya lo habían descargado lo mantienen activo.

Cabello, que usa un lenguaje llano y coloquial para llegar a sus fanáticos, explicó que esta "inteligencia social y comunal" es tan sencilla como reportar: "...a mi comunidad llegó una persona que nadie sabe quién es , no parece venezolano. Alguien tiene que reportar eso".

Los alistamientos o prácticas no terminaron, sino que deben ser permanentes para que los militares que dirigen el entrenamiento detecten "para qué sirve cada quien".

o

"Yo me alisté y yo debo saber cuál es mi rol, si usted califica como francotirador; ... si usted es atleta y califica como mensajero, porque no podemos confiar en que vamos a tener telefonía".

Cabello pidió llamar personalmente a cada simpatizante y preguntar quién se alistó, ya que para él no ha sido suficiente, aunque matiza que lo ha hecho "un gran número".

"Si usted es un líder tiene que dar el ejemplo", sentencia mirando a la cámara.

Todos estos pasos también habrían sido informados a la Asamblea Nacional, de control absolutamente chavista, para darle un revestimiento "legal".

Aunque unas 1.069 personas están detenidas por motivos políticos en Venezuela, muchas de ellas por la delación de un conocido, los primeros vigilados son ellos mismos.

 

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Aplicaciones

Milicianos

Alto Mando Militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Cartel de Los Soles

Detenciones arbitrarias

DDHH VENEZUELA

Desaparición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Política

Ver más
Bernie Moreno, senador de EE. UU. (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"Hay bastantes pruebas de que Petro recibió plata de los narcotraficantes": contundente declaración de congresista republicano Bernie Moreno en NTN24

Gustavo Petro y James Lankford | Foto EFE
Gustavo Petro

Senadores de EE.UU. señalan que Petro ha sido un “fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo” y confirman que más personas en Colombia serán incluidas en la lista Clinton

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea - EFE
Josep Borrell

Borrell: "Maduro es un tirano, de lo peor que se fabrica. No comprendo cómo ningún socialista pueda acercarse(le)"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, Lionel Messi y Donald Trump (EFE)
Miami

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Mineros del Callao - AFP
Mineros

Sólo han recuperado dos cadáveres de los 14 mineros que quedaron atrapados en una mina del Callao

Foto de ataques a lanchas en el Pacífico
Ecuador

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Emilio Aristizábal | Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Víctor Hugo Aristizábal explotó y salió en defensa de su hijo Emilio tras la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20: “la ignorancia es muy atrevida”

El automovilista neerlandés Max Verstappen. (AFP)
Fórmula 1

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos y descontó puntos valiosos en la lucha por el título

Despliegue militar en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

"Si el Cartel de los Soles es una organización terrorista, su liderazgo es un blanco válido": Hugo Acha analiza el creciente despliegue de EE.UU. en el Caribe sur

Cohetes | Foto Canva
Colombia

La NASA y SpaceX ponen sus ojos en Colombia: así será el concurso de cohetes en Antioquia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda