Presión de Maduro asfixia a sus bases: Delatar bajo "inteligencia social" y otras tareas no tan "voluntarias"

Aunque todos los llamados de Maduro a las bases chavistas han sido públicamente cordiales, lo que ocurre fuera de los micrófonos es práctica de cuartel.

Desde que el régimen tomó el despliegue de Estados Unidos en el Caribe como una amenaza a su continuidad en el poder, apeló a la manipulación política de todos sus simpatizantes para que demuestren la verdadera lealtad a la dictadura.

Fuera del Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv, pasa lista en las instituciones públicas, que abarca el mayor número de empleados en todo el país, para asegurarse de fotografías medianamente nutridas en los actos de calle.

La inscripción en la Milicia y tomar un fusil para las prácticas, son públicamente voluntarias, pero quien deje de hacerlo corre el riesgo de ser despedido o, peor, expuesto entre sus compañeros y detenido bajo estado de "sospecha".

Ahora Maduro ha dado un paso más para fomentar la fricción entre vecinos: Poner a los Consejos Comunales a informar "todo lo que vean, todo lo que oyen", como recalcó Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia.

Cabello dijo que todas las obligaciones de las bases del partido rojo fueron revisadas y aprobadas por Maduro, eso sí; aquellas de las que se pueden someter a consulta pública, dejando ver que hay otras que sólo decide el cogollo.

En su programa de los miércoles, Con el Mazo Dando, Cabello informó de algunas de estas tareas de sus seguidores.

"Organizar y potenciar el paso de la lucha no armada a la armada; el entrenamiento táctico, la formación en primeros auxilios, la realización de simulacros (de ataque)"... y otros escenarios que en el imaginario chavista son de ataque armado y sorpresivo de Marines estadounidenses contra el primer escudo de Maduro: Los Milicianos.

Agrega la delación o el "sapeo", bajo el nombre de "inteligencia social".

Para ello desempolvó la aplicación, originalmente pensada para denunciar deficiencias en los servicios públicos: VenApp.

Aunque los servicios de PlayStore y AppStore bloquearon el App, se mantiene activa por el Sistema Patria y a través de su página web. Quienes ya lo habían descargado lo mantienen activo.

Cabello, que usa un lenguaje llano y coloquial para llegar a sus fanáticos, explicó que esta "inteligencia social y comunal" es tan sencilla como reportar: "...a mi comunidad llegó una persona que nadie sabe quién es , no parece venezolano. Alguien tiene que reportar eso".

Los alistamientos o prácticas no terminaron, sino que deben ser permanentes para que los militares que dirigen el entrenamiento detecten "para qué sirve cada quien".

"Yo me alisté y yo debo saber cuál es mi rol, si usted califica como francotirador; ... si usted es atleta y califica como mensajero, porque no podemos confiar en que vamos a tener telefonía".

Cabello pidió llamar personalmente a cada simpatizante y preguntar quién se alistó, ya que para él no ha sido suficiente, aunque matiza que lo ha hecho "un gran número".

"Si usted es un líder tiene que dar el ejemplo", sentencia mirando a la cámara.

Todos estos pasos también habrían sido informados a la Asamblea Nacional, de control absolutamente chavista, para darle un revestimiento "legal".

Aunque unas 1.069 personas están detenidas por motivos políticos en Venezuela, muchas de ellas por la delación de un conocido, los primeros vigilados son ellos mismos.