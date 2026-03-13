Primer candidato que se baja de la lucha por la presidencia en Colombia a semanas de las elecciones

Este viernes se conoció que uno de los aspirantes a la Presidencia de Colombia decidió retirarse de la contienda a falta de un poco más de dos meses para que los colombianos sean citados a las urnas nuevamente.

Se trata del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien, a través de un breve video en sus redes sociales informó que no se inscribirá como candidato para la primera vuelta.

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“Hoy desde En Marcha, de una manera democrática y colectiva, escuchando como siempre lo hacemos, la voz de las bases del partido en toda Colombia, de la militancia, de la diligencia, de los candidatos al Congreso de nuestro partido en las pasadas elecciones, hemos tomado una decisión muy importante que queremos compartir con todos ustedes. No vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primera vuelta presidencial”, dice Cristo en el video.

“Al no presentar nuestra candidatura, espero también contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia frente a una ciudad que se muestra confundida con tantas aspiraciones”, complementó el exministro.

Sin embargo, no dejó claro si se unirá a alguno otro de los candidatos: “las próximas semanas seguiremos visitando las distintas regiones de Colombia, promoviendo los valores y principios liberales, dialogando con nuestra militancia y la ciudadanía para tomar una decisión política frente a las elecciones del 31 de mayo”.

Cabe recordar que esta noticia se conoce el mismo día en que Juan Manuel Galán, precandidato de la Gran Consulta por Colombia y líder del Nuevo Liberalismo, dio a conocer su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia en fórmula con Juan Daniel Oviedo.

El próximo 31 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales en Colombia con nombres fuertes a ganar la Presidencia como Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda o Paloma Valencia; sin embargo, no son los únicos candidatos que aspirarán a llegar al Palacio de Nariño.