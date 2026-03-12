NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Alertan por un hongo transmitido por gatos que se expande en Sudamérica: ¿Cómo detectarlo?

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Virus | Foto Canva
Solo en un país se han notificado “más de 11.000 casos humanos en los últimos diez años”, según la OMS.

El instituto de Higiene de Uruguay emitió un comunicado donde advertía la presencia de un hongo denominado como Sporothrix brasiliensis, trasmitido de gatos a humanos y originario de Brasil.

Su aparición encendió las alertas debido a su capacidad de rápida propagación, puesto que solo se trasmite por contacto directo con felinos infectados, dejando graves lesiones mayormente en niños y personas de la tercera edad.

De acuerdo con organismo oficiales de salud y veterinaria, este hongo genera una infección zoonótica que afecta principalmente a los gatos y su patógeno virulento produce trasmisión a los humanos.

Síntomas en los gatos y humanos

En los felinos causa heridas severas, generalmente en la cara y patas. En este caso es indispensable la visita al veterinario, ya que puede tratarse del mismo hongo o afecciones distintas.

En los humanos, produce lesiones en la piel y el tejido subcutáneo. En la mayoría de los casos aparecen nódulos que siguen la línea linfática, y en caso severos se podría extender a los ganglios.

Cabe resaltar que el Sporothrix brasiliensis puede cambiar de forma según la temperatura. Los especialistas lo presentan como un tipo de dimorfismo térmico, es decir, cuando el ambiente está a 25°C. puede tomar forma de un hongo filamentoso lo que ocasiona un desarrollo de filamentos largos y ramificados parecido a hilos.

En contraste cuando entra con el calor corporal, ya sea de un animal o persona. Alrededor de los 37°C, se transforma en levadura, que son células redondeadas y sueltas, con un aspecto mucho más pequeño y simple.

Los cambios de clima le permiten sobrevivir y multiplicarse tanto interna como externamente en los seres vivos.

Finalmente, la OMS ha confirmado que “en las zonas afectadas por esta especie en América del Sur, principalmente en el Brasil, se han notificado más de 11.000 casos humanos en los últimos diez años”.

