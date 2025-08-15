Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Bolivia ha vivido una campaña electoral intensa, rodeada de polémicas, disputas políticas y hasta violencia de cara a los comicios presidenciales de este domingo.

Dos candidatos concentran la atención, pero el escenario está tan fragmentado que la segunda vuelta parece inevitable.

Mientras tanto, figuras emergentes y viejos protagonistas disputan su espacio, y la exclusión de Evo Morales por fallo constitucional sigue marcando la discusión política.

En Ángulo de NTN24 el debate de lo que está en juego y hacia dónde podría inclinarse el voto.