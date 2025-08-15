NTN24
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Análisis de la convulsa campaña electoral en Bolivia que termina este domingo con los comicios presidenciales.

Bolivia ha vivido una campaña electoral intensa, rodeada de polémicas, disputas políticas y hasta violencia de cara a los comicios presidenciales de este domingo.

Dos candidatos concentran la atención, pero el escenario está tan fragmentado que la segunda vuelta parece inevitable.

Mientras tanto, figuras emergentes y viejos protagonistas disputan su espacio, y la exclusión de Evo Morales por fallo constitucional sigue marcando la discusión política.

En Ángulo de NTN24 el debate de lo que está en juego y hacia dónde podría inclinarse el voto.

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

