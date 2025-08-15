Elecciones en Bolivia
Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?
Análisis de la convulsa campaña electoral en Bolivia que termina este domingo con los comicios presidenciales.
Bolivia ha vivido una campaña electoral intensa, rodeada de polémicas, disputas políticas y hasta violencia de cara a los comicios presidenciales de este domingo.
Dos candidatos concentran la atención, pero el escenario está tan fragmentado que la segunda vuelta parece inevitable.
Mientras tanto, figuras emergentes y viejos protagonistas disputan su espacio, y la exclusión de Evo Morales por fallo constitucional sigue marcando la discusión política.
En Ángulo de NTN24 el debate de lo que está en juego y hacia dónde podría inclinarse el voto.