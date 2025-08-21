NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Cancillería de Colombia

El gobierno colombiano rechaza el asilo político otorgado por Nicaragua a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Canciller de Colombia, rosa Yolanda Villavicencio - Foto: Cancillería de Colombia
Canciller de Colombia, rosa Yolanda Villavicencio - Foto: Cancillería de Colombia
El exfuncionario reside desde finales del año 2024 en el país centroamericano, al cual acudió tras ser señalado como una de las cabezas en un entramado de corrupción.

La Cancillería de Colombia mediante una nota de prensa rechazó el asilo político otorgado por el régimen de Nicaragua a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Precisó que Colombia manifiesta “que no comparten la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de otorgar asilo político al señor Carlos Ramón González Merchán, teniendo en cuenta que el ciudadano es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos de carácter común”.

La Cancillería indicó que aunque el asilo no puede “ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos”.

“El señor Carlos Ramón González Merchán enfrenta un proceso penal en Colombia por la presunta comisión de delitos comunes tipificados en la legislación penal colombiana”, indicó.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores “la decisión de conceder asilo político al señor González Merchán desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua de 1929, en el entendido de que en el marco de este Instrumento ambos Estados convinieron entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas en uno de ellos”.

o

“Colombia solicita al Gobierno de la República de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que el señor González Merchán pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales”, finalizó.

El exfuncionario reside desde finales del año 2024 en el país centroamericano, al cual acudió tras ser señalado como una de las cabezas en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y se encuentra prófugo de la justicia colombiana.

Frente a este caso, se conoció recientemente que Carlos Ramón González recibió la renovación de la cédula de residencia por parte del régimen de Daniel Ortega.

Según documentos exclusivos obtenidos por Noticias RCN, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia habría ayudado a que Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y prófugo de la justicia, renovara su residencia en Nicaragua, donde según fuentes de alto nivel se encuentra en la actualidad.

De acuerdo con los documentos, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó la renovación de la residencia de González el mismo día en que estaba siendo imputado por la justicia en Colombia por tres delitos: cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.

