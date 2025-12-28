NTN24
Domingo, 28 de diciembre de 2025
Honduras

“El gobierno de la presidente Castro no supo manejar sus relaciones diplomáticas y eso le ha pesado al pueblo hondureño”: Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional de Honduras

diciembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
La política aseveró también que se espera mejorías con Estados Unidos para recibir beneficios que tienen otros países del triángulo norte.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, habló por primera vez del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y dijo que estas medidas están orientadas en defender el territorio.

Su declaración se conoció luego de que Marco Rubio, lo llamara para felicitarlo por su victoria electoral y elogiara su apoyo a los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

o

Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional de Honduras, habló en NTN24 sobre cómo será ahora la relación entre Honduras y Estados Unidos, teniendo en cuenta el apoyo que Donald Trump le dio a Asfura.

“Creo que lo que el presidente Trump lo que hizo fue extendernos una invitación a un concurso de naciones en el que Honduras no siempre ha tenido el privilegio de participar de forma activa. Lo vemos con los mejores ojos, además porque hay dos millones de hondureños en Estados Unidos de manera ilegal, y también porque en el triángulo norte hay países que gozan de beneficios que Honduras no como los aranceles. El gobierno de la presidente Castro nos supo manejar sus relaciones diplomáticas y eso le ha pesado al pueblo hondureño desde todos los puntos de vista, así es que hay una posibilidad de poder retomar el tratado con EEUU en relación al estatus temporal de nuestra gente y beneficios para la gente que está de modo ilegal”, aseveró la diputada.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

