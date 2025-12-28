“El gobierno de la presidente Castro no supo manejar sus relaciones diplomáticas y eso le ha pesado al pueblo hondureño”: Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional de Honduras

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, habló por primera vez del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y dijo que estas medidas están orientadas en defender el territorio.

Su declaración se conoció luego de que Marco Rubio, lo llamara para felicitarlo por su victoria electoral y elogiara su apoyo a los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional de Honduras, habló en NTN24 sobre cómo será ahora la relación entre Honduras y Estados Unidos, teniendo en cuenta el apoyo que Donald Trump le dio a Asfura.

“Creo que lo que el presidente Trump lo que hizo fue extendernos una invitación a un concurso de naciones en el que Honduras no siempre ha tenido el privilegio de participar de forma activa. Lo vemos con los mejores ojos, además porque hay dos millones de hondureños en Estados Unidos de manera ilegal, y también porque en el triángulo norte hay países que gozan de beneficios que Honduras no como los aranceles. El gobierno de la presidente Castro nos supo manejar sus relaciones diplomáticas y eso le ha pesado al pueblo hondureño desde todos los puntos de vista, así es que hay una posibilidad de poder retomar el tratado con EEUU en relación al estatus temporal de nuestra gente y beneficios para la gente que está de modo ilegal”, aseveró la diputada.