El vicepresidente de Irán advierte que la guerra con Israel puede reanudarse "en cualquier momento"

El vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref, advirtió el lunes que una nueva guerra con Israel podría reanudarse "en cualquier momento", más de dos meses después de un sangriento conflicto.

"Debemos estar dispuestos en todo momento a la confrontación. Hoy no estamos ni siquiera en una situación de cese el fuego, lo que hay es un cese de hostilidades", declaró Aref.

Irán "prepara planes para lo peor", dijo antes Yahya Rahim Safavi, consejero militar del guía supremo iraní Ali Jamenei, citado el domingo por el diario Shargh y recogido por AFP.

El 13 de junio, Israel lanzó un ataque sorpresa contra territorio iraní, donde realizó centenares de bombardeos especialmente contra sitios militares y nucleares.

Irán respondió con disparos de misiles y drones contra Israel y atacó la más importante base estadounidense de Oriente Medio en Catar.

Estados Unidos, que también bombardeó el 22 de junio sitios nucleares en Irán, anunció un cese de hostilidades el 24 de junio.

Desde el cese el fuego, responsables y comandantes militares iraníes afirman que el país está listo para un nuevo enfrentamiento.

Más de mil personas murieron en Irán durante el conflicto de junio, según las autoridades iraníes. Israel, por su parte, registró 28 muertos.

Las potencias occidentales e Israel acusan a Irán, que desmiente, de buscar dotarse del arma nuclear.

Antes de finalizar el mes de junio del año en curso, vale recordar, la tensión entre Irán e Israel alcanzó su punto álgido.

Los ataques entre Israel, Irán y luego de Estados Unidos en territorio iraní, pusieron a la comunidad internacional en máxima alerta.