Estudio revela que vacuna experimental logró activar las defensas contra el cáncer de colon hereditario

En Estados Unidos crece la preocupación por el aumento de adultos jóvenes con cáncer de colon en el país, de acuerdo con lo informado por la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Según varios estudios, el cáncer de colon se ha convertido en la enfermedad más mortífera entre los adultos jóvenes del país, es decir, los menores de 50 años.

Sin embargo, en medio de la angustia por el aumento de casos, se conoció recientemente que una vacuna experimental logró activar las defensas contra este cáncer.

Una reciente investigación publicada en la revista Nature Medicie explica que el objetivo de esta vacuna es "reducir la incidencia del cáncer al dirigirse a precánceres y cánceres en etapa temprana".

Es por ello que la vacuna experimental 'Nous-209' ha sido probado en portadores del síndrome de Lynch, una condición hereditaria que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon.

La investigación afirma que los criterios tenidos en cuenta fueron: la seguridad y la inmunogenicidad, así como también se estudió "los cambios en el número de adenomas colorrectales, neoplasia avanzada y/o carcinomas fueron criterios de valoración secundarios preespecificados".

El ensayo clínico detalla que los participantes recibieron dos dosis de la vacuna, cada una separada por ocho semanas de diferencia.

Los resultados del estudio mostraron que el 91% solamente presentó leves molestias en el lugar en el que fueron vacunados, mientras que el 80% sintió fatiga.

Estos síntomas desaparecieron en pocos días y no obligaron a que los pacientes del ensayo interrumpieran su tratamiento contra el síndrome de Lynch.

Según la revista, el ensayo se realizó con la participación de 37 personas, mayores de 18 años, y todas ellas desarrollaron linfocitos T, lo que "se relaciona con la supervivencia libre de enfermedad a largo plazo en pacientes con síndrome de Lynch".

Lo que se traduce a que la vacuna consiguió activar de manera sostenida el sistema inmune, una respuesta que sugiere que el organismo permanezca alerta contra las posibles células cancerosas.

Esto reduciría las probabilidades de que las personas con el síndrome de Lynch desarrollen tumores, señala el estudio publicado en la revista científica.

Además, el estudio también aclara que los resultados de esta vacuna preventiva no dependieron de la edad, sexo o mutación genética.

"Los portadores de LS representan una población de individuos de alto riesgo bien definida que probablemente se beneficiarán de nuevas estrategias de intercepción contra el cáncer colorrectal y otros cánceres", asegura el artículo.

Y se específica que: "La lógica detrás del uso de un estudio de vacunación preventiva basado en neoAg con Nous-209 se basa en la inducción de una amplia respuesta de células T contra mutaciones compartidas que se dirigen a precánceres y tumores en etapa temprana para prevenir la progresión del cáncer en esta población".