"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Estados unidos designa a las dos principales bandas criminales de Ecuador como "organizaciones terroristas".

Estados Unidos considera que la designación como organizaciones terroristas le faculta a atacar los activos y propiedades de cualquier persona asociada con estos grupos y a compartir información de inteligencia con el gobierno ecuatoriano que podría llevar a acciones "potencialmente letales" contra estas bandas.

Al respecto, Fausto Salinas Samaniego, excomandante de la Policía Nacional de Ecuador, y Patricio Haro Ayerve, analista internacional, hablaron en Ángulo de NTN24.

“La visita de Marco Rubio es positiva para el Ecuador. Esta visita significa mayor cooperación internacional, acceso a fondos y herramientas legales en Estados Unidos e información”, dijo Fausto.

Por su parte Patricio Haro Ayerve indicó que la presencia del jefe de la diplomacia norteamericana en cualquier país del mundo implica un verdadero interés para atender determinados problemas.

“Marco Rubio ha visitado países que tiene una relación directa con el narcotráfico. Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos de enfrentar el narcotráfico”, agregó.