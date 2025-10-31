Expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que aspirará al Senado de Colombia y reveló inusual número que ocuparía en lista del Centro Democrático

El expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, reveló que aspirará para el Senado tras la anulación de su condena por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Tras su reunión con el exmandatario César Gaviria y los líderes del partido Centro Democrático y del Partido Liberal para laborar “por el futuro Colombia”, Uribe se encontró con los medios de comunicación para hablar sobre el encuentro que sostuvo con el exmandatario y su futuro en la política del país.

El exmandatario fue cuestionado sobre si aspirará al Senado a lo que respondió que el presidente del partido Gabriel Jaime le dijo que las circunstancias judiciales le permiten participar en una lista cerrada del Centro Democrático.

“Yo estaría de 25. Me dice: ‘encabece’, no tiene gracia porque es poner a todos a que me empujen. Estar de 25 es un riesgo, pero ayudamos a empujar”, añadió.

De ser elegido, sería la cuarta vez que el político, de 73 años, ocupa un escaño en el Congreso.

En 2020, durante su último periodo como legislador, fue detenido en medio de pesquisas de la Corte Suprema por el mismo caso de soborno y fraude procesal.

Como estrategia, Uribe renunció y la investigación pasó del supremo a la fiscalía en un largo proceso que resultó en la reciente anulación de la condena.

El senador izquierdista Iván Cepeda, que denunció la supuesta relación de Uribe con los paramilitares, anunció que presentará un último recurso de casación ante la Corte Suprema y si es necesario acudirá a tribunales internacionales.

En 2026, la derecha busca recuperar el poder tras cuatro años de fuerte oposición a Petro, el primer mandatario izquierdista de la historia de Colombia.

El domingo el partido del presidente eligió a Cepeda como su candidato presidencial, que se medirá con otras fuerzas progresistas antes de la primera vuelta del 31 de mayo.

La derecha aún no tiene un candidato. Su proceso de selección interna fue sacudido tras el atentado a tiros contra el senador Miguel Uribe, que no tenía parentesco con Álvaro Uribe, en junio durante un mitin. Murió dos meses después en el hospital por las heridas.

La semana pasada un tribunal revocó en segunda instancia la sentencia impuesta en agosto contra el expresidente en el caso por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Los abogados de Uribe, que se defendía en libertad, habían presentado una apelación bajo el argumento de que las escuchas usadas como prueba fueron obtenidas ilegalmente, entre otros alegatos.