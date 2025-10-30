NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Keiko Fujimori

Keiko Fujimori anunció su candidatura para la Presidencia de Perú por cuarta vez

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Keiko Fujimori | Foto: EFE
Fujimori se ha postulado para las elecciones presidenciales de su país en tres oportunidades diferentes: en 2011, 2016 y 2021.

Este jueves, Keiko Fujimori anunció que se postulará a la Presidencia de Perú en las elecciones de 2026, durante un acto partidario en Trujillo

Este es su cuarto intento consecutivo para dirigir el país tal como lo hizo su padre, Alberto Fujimori, del año 1990 a 2000.

La hija mayor y heredera política del expresidente anunció su candidatura por el conservador Fuerza Popular.

Keiko hizo el anuncio de su candidatura tan solo unos días después de que la Corte Constitucional archivara la investigación por lavado de activos en su contra.

El Tribunal Constitucional ordenó archivar una investigación fiscal por presunto lavado de activos provenientes de aportes de campaña de la empresa brasileña Odebrecht.

Fujimori aseguró ante los presentes: “Quiero anunciar mi decisión de ser candidata a la Presidencia de la República”.

Y añadió que el objetivo de su candidatura es “liderar y rescatar al Perú de la violencia. Yo creo que tenemos la capacidad de enfrentar a ese terrorismo urbano (...) Hay que salir a las calles con las fuerzas armadas”.

En el pasado, Fujimori se ha postulado para las elecciones presidenciales de su país en tres oportunidades diferentes: en 2011, 2016 y 2021.

En esas tres ocasiones la líder política peruana perdió en segunda vuelta, siendo en 2021 cuando fue derrotada por el expresidente Pedro Castillo.

Sin embargo, el panorama esta vez parece distinto ya que en los primeros sondeos figura entre los favoritos a ganar las presidenciales del próximo 12 de abril.

Según la última encuesta de Ipsos, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga tiene 9% de intención de voto, seguido de Fujimori y Mario Vizcarra con 7%.

De acuerdo con la legislación local, los partidos deben elegir a sus candidatos en primarias el 30 de noviembre. Ella es la única aspirante en su agrupación.

Keiko Fujimori debutó en política en 2006, cuando fue elegida congresista por el partido de su padre con la votación más alta del país.

Desde entonces se convirtió en la carta del fujimorismo en lugar de su padre, quien afrontaba esos años un proceso por crímenes de lesa humanidad y corrupción por los cuales fue condenado a 25 años de prisión.

Alberto Fujimori falleció a los 86 años en septiembre de 2024. Estuvo preso entre 2009 y 2023, cuando salió libre tras un indulto humanitario.

Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Donald Trump - AFP
Guerra Fría

"Estamos volviendo a la vieja, reconocida y repasada Guerra Fría": experto sobre anuncio de Trump de reactivar pruebas con armas nucleares

Despliegue militar en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

"Si el Cartel de los Soles es una organización terrorista, su liderazgo es un blanco válido": Hugo Acha analiza el creciente despliegue de EE.UU. en el Caribe sur

María Corina Machado, Lionel Messi y Donald Trump (EFE)
Miami

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

