Gobierno de Ucrania confirma que Trump recibirá a Zelenski el domingo en Florida

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense Donald Trump se reunirán el domingo en Florida para hablar de las negociaciones sobre el conflicto con Rusia, indicó Kiev este viernes.

"El encuentro está previsto el domingo", indicó un asesor de Zelenski.

Minutos antes, Zelenski había informado sobre su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto con Rusia.

"Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo", indicó Zelenski en sus redes sociales.

El anuncio se produce después de que la última ronda de negociaciones entre los equipos de Washington y Kiev diera como resultado un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra, que se envió a Moscú para que dé su opinión.

La nueva versión de la propuesta auspiciada por Trump prevé congelar el frente y eliminar el requisito de que Ucrania renuncie oficialmente a integrar la OTAN, según avanzó Zelenski a la prensa esta semana.

Sin embargo, es poco probable que Moscú abandone sus estrictas exigencias territoriales, incluida la de que Ucrania se retire por completo de la región oriental del Donbás.

Igualmente, Rusia ha reiterado que las ambiciones atlantistas de Ucrania son una línea roja.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó este viernes que "hubo un contacto telefónico" entre rusos y estadounidenses, pero no dio detalles, alegando que "la difusión de estas informaciones podría perjudicar el proceso negociador".

"Se ha acordado proseguir el diálogo", añadió en una conversación con varios medios.

El jueves, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo que los avances para poner fin al conflicto eran "lentos pero constantes".