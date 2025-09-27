"La política necesita de mujeres porque nosotras representamos grandes cosas": Diana Diago, concejal de Bogotá

Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, compartió su experiencia como mujer en la política colombiana y su visión sobre los retos actuales de la capital en entrevista con "Mujeres de Ataque".

Diago reveló que su interés por la política nació desde muy joven, inspirada por su padre, el político Leo César Diago. "Yo nací en la política. Desde muy niña tuve la oportunidad de tener contacto con las comunidades", afirmó el concejal, destacando la influencia de sus padres en su carrera.

Asimismo abordó los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en la política, señalando que aún persisten prejuicios de género. "Cuando uno habla duro, por ejemplo, en cualquier corporación pública, muchas veces los colegas lo tildan a uno de '¡ay, no es que está neurótica, es eufórica!'", comentó Diago.

A pesar de estos obstáculos, Diago considera que las mujeres aportan cualidades valiosas a la política: "Las mujeres somos juiciosas, somos dedicadas, y lo más lindo, somos transparentes. Colombia necesita también tener esa visión de mujer".