Lunes, 10 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Al no poder acudir a la Cumbre de la Celac, Maduro envía una carta en la que pide apoyo

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro
De 60 jefes de Estado y de Gobierno, solo nueve acudieron.

Nicolás Maduro fue uno de los no asistentes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebró en Santa Marta, Colombia.

De 60 invitados, solo asistieron 9.

Maduro no fue no porque quisiera, sino por el conflicto que enfrenta de resistir en el poder ante la amenaza de Estados Unidos que se ha apostado en sus costas, poniendo precio a la cabeza del dictador.

o

Aunque el anfitrión de la CELAC, Gustavo Petro, es aliado de Maduro, esto no fue suficiente para que Maduro se atreviese a salir del país.

Em cambio, envió una carta en la que pide apoyo y denuncia a Estados Unidos, advirtiendo que "no acepta ni aceptará tutelaje alguno".

"El principio que está hoy en juego es claro y decisivo: la soberanía de los Estados y la libre autodeterminación de los pueblos. Venezuela lo declara con absoluta claridad: no acepta ni aceptará tutelaje alguno. No aceptamos que bajo eufemismos como la ‘seguridad’, o la ‘lucha contra el narcotráfico’, se pretenda imponer la vieja Doctrina Monroe que busca convertir a nuestra América en escenario de invasiones y golpes de ‘cambio de régimen’ para robarse nuestras inmensas riquezas y recursos naturales", dice la misiva.

Maduro planteó cuatro demandas: proclamar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, rechazar categóricamente la militarización del Caribe, exigir investigación independiente de las denunciadas ejecuciones y establecer mecanismos regionales de cooperación humanitaria y defensa colectiva.

o

"No permitamos que la mezquindad de los poderes externos ni la ambición de algunas oligarquías nos divida", escribió Maduro al convocar a que la cumbre trascienda "el ejercicio ritual" y se convierta en "un acto de firmeza".

