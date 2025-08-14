“No podemos permitir que por la inseguridad se aplacen las elecciones”: Diego Molano, exministro de Defensa

Debido al asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe y el ataque del que fue víctima la camioneta del representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Julio César Triana, hay incertidumbre en el tema de seguridad en Colombia a vísperas de las elecciones presidenciales.

Al respecto del tema, habló en La Tarde de NTN24 el exministro de Defensa Diego Molano quien aseveró que Colombia ha perdido el control territorial frente a los grupos al margen de la ley y que esto es grave teniendo en cuenta las votaciones del 2026.

“Lo que evidenciamos en Colombia es que perdimos en control electoral y la verdadera estrategia detrás del cese al fuego es una estrategia electoral en la que el presidente Petro iniciara unos ceses al fuego para iniciar diálogos, pero terminaban las conversaciones y las guerrillas se quedaron con el control territorial”, sentenció.

“La verdadera estrategia por parte del gobierno Petro era entregarles a estos grupos guerrilleros el control territorial con una alerta grave y es que va a pasar en las próximas elecciones”, añadió el exministro.

Por último, Molano aseguró que, aunque las condiciones de seguridad no estén dadas para las elecciones, estas deben continuar: “Tenemos que ir a elecciones, lo que no podemos permitir es que el presidente Petro diga que por las condiciones de inseguridad no se pueden hacer elecciones que probablemente muchos quisieran para que se alargue el periodo presidencial. Queremos que se hagan las elecciones, no se puede permitir que se pospongan”.