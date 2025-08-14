NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Colombia

“No podemos permitir que por la inseguridad se aplacen las elecciones”: Diego Molano, exministro de Defensa

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exministro aseguró que, aunque las condiciones de seguridad no estén dadas para las elecciones, se deben realizar.

Debido al asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe y el ataque del que fue víctima la camioneta del representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Julio César Triana, hay incertidumbre en el tema de seguridad en Colombia a vísperas de las elecciones presidenciales.

Al respecto del tema, habló en La Tarde de NTN24 el exministro de Defensa Diego Molano quien aseveró que Colombia ha perdido el control territorial frente a los grupos al margen de la ley y que esto es grave teniendo en cuenta las votaciones del 2026.

o

Lo que evidenciamos en Colombia es que perdimos en control electoral y la verdadera estrategia detrás del cese al fuego es una estrategia electoral en la que el presidente Petro iniciara unos ceses al fuego para iniciar diálogos, pero terminaban las conversaciones y las guerrillas se quedaron con el control territorial”, sentenció.

La verdadera estrategia por parte del gobierno Petro era entregarles a estos grupos guerrilleros el control territorial con una alerta grave y es que va a pasar en las próximas elecciones”, añadió el exministro.

Por último, Molano aseguró que, aunque las condiciones de seguridad no estén dadas para las elecciones, estas deben continuar: “Tenemos que ir a elecciones, lo que no podemos permitir es que el presidente Petro diga que por las condiciones de inseguridad no se pueden hacer elecciones que probablemente muchos quisieran para que se alargue el periodo presidencial. Queremos que se hagan las elecciones, no se puede permitir que se pospongan”.

Temas relacionados:

Colombia

Gustavo Petro

Política colombiana

Colombia elecciones

Guerrilla

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No podemos permitir que por la inseguridad se aplacen las elecciones”: Diego Molano, exministro de Defensa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Pocas horas para que Putin pise suelo occidental por primera vez desde la invasión a Ucrania: Trump eligió una base militar para la cumbre con el presidente ruso

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro y Álvaro Uribe - EFE
Gustavo Petro

Cruce de mensajes entre Petro y Uribe luego de que el presidente sugiriera que el exmandatario se sometiera a la JEP

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal - Foto: EFE
Presos políticos

En Venezuela "está operando la 'puerta giratoria', unos salen de la cárcel y otros entran": Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal

Paola Holguín - EFE
La Tarde

"Hoy hay una preocupación real por encima de partidos y de ideología": senadora Paola Holguín sobre marcha a favor de Álvaro Uribe Vélez en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Rubén Blades, cantante panameño - Foto: EFE
Rubén Blades

Rubén Blades explica, poniendo de ejemplo a Celia Cruz, por qué la Salsa no va a morir

Concierto de Coldplay- Foto de referencia: EFE / Captura de video en redes sociales
Video viral

Compañía toma drástica decisión sobre futuro del CEO sorprendido en una supuesta infidelidad durante el concierto de Coldplay

Funeral Miguel Uribe Turbay | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

El último adiós: así fue el funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Terremoto en Rusia - AFP - Captura de video
Terremoto

Video muestra el momento en el que médicos continúan una cirugía a un paciente durante el potente terremoto de magnitud 8,8 en Rusia

Luto en chile por muerte de mineros atrapados en El Teniente. (EFE)
Chile

En Chile han hallado muertos a cinco de los seis trabajadores que quedaron atrapados en mina de cobre El Teniente

GP de Hungría de la Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

Personaje de reconocido meme se hizo presente en el GP de Hungría de la Fórmula 1: hasta los pilotos le pidieron fotos

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano