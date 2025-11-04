Nueva York va a las urnas para elegir a su próximo alcalde con un socialista musulmán como favorito y entre amenazas de Trump

Este martes los ciudadanos de la Ciudad de Nueva York acuden a las urnas para elegir a su próximo alcalde en medio de una fuerte polarización y amenazas de la Administración Trump.

Los habitantes de la Gran Manzana votan con el izquierdista musulmán Zohran Mamdani como favorito a la alcaldía de la mayor ciudad de Estados Unidos, un signo de advertencia para la gestión del de un beligerante Donald Trump.

Mamdani, un legislador local de 34 años, domina las primeras planas y la intención de voto en la Gran Manzana. Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani se describe como socialista.

Trump lo tilda de "comunista" y también lo califica como "peor que un socialista", además, ha amenazado con retener fondos federales a la ciudad si gana.

En la otra esquina se encuentra el exgobernador estatal Andrew Cuomo con un 34%, acusado de agresión sexual y que se postula como independiente tras perder las primarias del Partido Demócrata ante el mismo Mamdani.

Como tercera opción surge el candidato republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, con un 24%, sin embargo, su popularidad podría influir en el voto si suficientes de sus partidarios se inclinan por Cuomo.

Las urnas abrieron a las 6:00 locales y cerrarán a las 21:00.

En la votación anticipada, que concluyó el domingo, más de 735.000 personas sufragaron, según los funcionarios electorales, un récord.

En 2021 se emitieron un total de 1,14 millones de votos, lo que llevó a la elección del actual alcalde Eric Adams, quien se retiró después de que su campaña de reelección se viera empañada por escándalos y acusaciones de corrupción.

La campaña:

Mamdani recorrió las calles de Nueva York y los clubes nocturnos de la ciudad en su último impuslo por conseguir votos. Si es elegido, se convertiría en el primer alcalde musulmán de Nueva York, conocida por su diversidad cultural. Mamdani habló en árabe a sus seguidores en un video reciente, que despertó desprecio entre los republicanos de extrema derecha.

Expertos creen que un eventual triunfo de Mamdani establecería un "enfrentamiento" con el presidente Trump.

Por su parte, en la última recta, Cuomo visitó los cinco distritos de la ciudad el lunes, y Sliwa también se fue a las calles con su mensaje de "mano dura contra el crimen".

En paralelo, se celebran elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, vistas como indicadores aún más críticos del estado de ánimo político en Estados Unidos, casi 10 meses después del inicio del segundo mandato del magnate republicano.