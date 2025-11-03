¿Declaraciones de Trump son el preludio de una eventual intervención de EE. UU. contra el régimen de Maduro?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro como líder del régimen de Venezuela están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.

Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: "Diría que sí. Creo que sí".

Mientras tanto, crece la expectativa por una eventual operación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Venezuela, que podría derivar en el fin del régimen.

Cabe recordar que Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para "imponer un cambio de régimen" en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

¿Declaraciones de Trump son el inicio de una eventual intervención de EE. UU. contra el régimen de Maduro?

Cristy Ramírez, periodista y analista política, y Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society, analizan el tema en Club de Prensa Washington de NTN24.