Lunes, 03 de noviembre de 2025
Cartel de Los Soles

¿Declaraciones de Trump son el preludio de una eventual intervención de EE. UU. contra el régimen de Maduro?

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El análisis en Club de Prensa con Cristy Ramírez, periodista y analista política, y Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro como líder del régimen de Venezuela están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.

Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: "Diría que sí. Creo que sí".

Mientras tanto, crece la expectativa por una eventual operación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Venezuela, que podría derivar en el fin del régimen.

Cabe recordar que Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para "imponer un cambio de régimen" en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Cristy Ramírez, periodista y analista política, y Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society, analizan el tema en Club de Prensa Washington de NTN24.

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

Gobierno de Estados Unidos

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Donald Trump

Caribe

Foto de referencia: AFP
Cuba

Denuncian que el régimen cubano estaría cobrando una comisión por enviar mercenarios para combatir con el ejército ruso

Foto de referencia: AFP
Atentado

Nuevo ataque con explosivos en Colombia: carro bomba dejó dos muertos y varios heridos en Suárez, Cauca

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Donald Trump

El presidente Donald Trump asegura que los días de Nicolás Maduro en Venezuela están contados

Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Caribe

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Avioneta siniestrada en Táchira
Accidente aéreo

Sin imaginarlo grabaron el momento en que se estrella una avioneta en Táchira: Dos fallecidos

Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Gustavo Petro

"En la Colombia de Petro ningún venezolano opositor está completamente a salvo": Andrés Villavicencio tras atentado a activistas en Bogotá

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás - Foto AFP
Gaza

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Satélites Starlink | Foto: Don Pettit_NASA
Satélites

Astronauta grabó el paso de los satélites de Starlink pertenecientes a Elon Musk: “Son tan brillantes como Júpiter”

Avioneta siniestrada en Táchira
Accidente aéreo

Sin imaginarlo grabaron el momento en que se estrella una avioneta en Táchira: Dos fallecidos

Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Gustavo Petro

"En la Colombia de Petro ningún venezolano opositor está completamente a salvo": Andrés Villavicencio tras atentado a activistas en Bogotá

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás - Foto AFP
Gaza

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás

Vista externa de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas - Foto EFE
Estados Unidos

EE. UU. evita comentar acusaciones de Maduro sobre supuesto plan terrorista, pero recuerda que su personal fue retirado de Caracas en 2019

Agentes en Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Tienen miedo de que se les caiga el negocio": Eric Rojo sobre organizaciones criminales mexicanas que estarían ofreciendo dinero por atacar agentes de ICE

MinTrabajo ordenó la suspensión de labores del Deportivo Pereira - Foto EFE
Fútbol colombiano

El Ministerio del Trabajo colombiano ordenó la suspensión de labores del Deportivo Pereira

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda