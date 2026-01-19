La increíble transformación física de Chris Hemsworth para su personaje en 'Avengers: Doomsday’

El reconocido actor australiano Chris Hemsworth, quien da vida al personaje de Thor en el universo cinematográfico de Marvel, es tendencia en redes sociales por su preparación física para la próxima entrega de la saga, ‘Avengers: Doomsday’.

Este cambio físico no solo responde a la exigencia de su personaje, un hombre imponente y musculoso, sino también a la filosofía de vida que ha adoptado el actor.

Hemsworth compartió con sus seguidores varias imágenes de la ruina de ejercicios que realiza para lograr su cambio físico.

En las instantáneas, se puede ver al actor sin camiseta, mostrando todo su pecho y sus brazos. “La fuerza no se construye de la noche a la mañana”, escribió Hemsworth en sus redes sociales.

De acuerdo con el actor, dicho proceso requiere de constancia y un plan definido, lo que lo ha llevado a alcanzar sus objetivos. “Sin resoluciones, sin ruido. Entrenamiento real, hecho consistentemente, con un plan”, afirmó.

El pasado 30 de diciembre, Marvel publicó un avance de su próxima película de Avengers, la exitosa serie de películas producidas por Marvel Studios y ambientadas en su famoso universo cinematográfico.

VEA TAMBIÉN Con conteo regresivo, Marvel revela el retorno de uno de sus más queridos personajes en un conmovedor avance de su próxima película de Avengers o

En el video se aprecia un conteo regresivo con la fecha de estreno de 'Avengers: Doomsday', que funcionará como secuela de 'Avengers: Endgame' de 2019 y que, según Marvel, se estrenará el 17 de diciembre de 2026 en Latinoamérica.

"Thor regresará en 'Avengers: Doomsday'", dice el video de Marvel al final del adelanto y antes de mostrar el conteo regresivo que, para el momento en el que se subió el video indicaba que faltaban 11 meses, 17 días, 14 horas y 59 minutos.

La escena en cuestión muestra a Thor rezándole a su padre Odín, el Rey de Asgard, conocido también como el "Padre de Todo" y pidiéndole que le otorgue un poder especial para ganar una nueva batalla y poder dedicarse a cuidar a su hija.

Marvel confirmó entonces no solo el regreso de Thor, sino de su hija adoptiva, quien había sido presentada a la audiencia en 'Thor: amor y trueno' de 2022, la última cinta del personaje que es a su vez el hermano adoptivo de Loki.

"Padre, toda mi vida he respondido al ser convocado… por el honor, el deber o la guerra. Pero ahora, el destino me ha dado algo que nunca busqué. Una hija. Una vida que la tormenta no tocó", dice Thor inclinado mirando al cielo, mientras se ven imágenes suyas junto a su hija.

"Otórgame la fuerza de los Padres de Todo, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más, y regresar a casa con ella, no como guerrero, sino como refugio, para enseñarle no el peligro, sino la paz interior, la que yo nunca conocí. Por favor, padre, escucha mis palabras", clama Thor en un monólogo de Hemsworth con lágrimas que cautivó a los aficionados.