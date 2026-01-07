NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Groenlandia

Gobierno de Groenlandia anuncia su participación en reunión con Marco Rubio y dirigentes daneses en medio del reclamo de Trump por ese territorio

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Este encuentro tendrá lugar en momentos en que el gobierno de Estados Unidos aumenta las presiones para hacerse con el territorio de soberanía danesa.

El gobierno de Groenlandia participará en un encuentro entre el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y altos dirigentes de Dinamarca, previsto para la próxima semana, según anunció este miércoles la jefa de la diplomacia groenlandesa.

"Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Obviamente vamos a participar. Hemos pedido una reunión", dijo la ministra Vivian Motzfeldt a la televisión pública, después de la confirmación del encuentro entre Rubio y funcionarios daneses.

Este encuentro tendrá lugar en momentos en que el gobierno de Estados Unidos aumenta las presiones para hacerse con el territorio de soberanía danesa.

o

La portavoz de la Casa Blanca dijo este miércoles que el presidente Donald Trump está "estudiando activamente" con sus equipos una "compra" de Groenlandia, aunque se negó a descartar la opción militar para tomar el control de la isla ártica.

La reunión con Rubio tiene como objetivo "disipar ciertos malentendidos" tras las repetidas declaraciones del presidente Trump, dijo el martes el ministro de danés de Relaciones Exteriores, Lars Rasmussen.

En particular, el gobierno danés cuestiona el argumento recurrente de Trump, de que la seguridad del territorio ártico ha sido descuidada por el gobierno de Copenhague.

Motzfeldt aseguró, además, que la reunión debería ser una oportunidad para normalizar las relaciones con Estados Unidos.

o

"Ahora hemos establecido un diálogo directo con Estados Unidos", dijo al diario groenlandés Sermitsiaq.

"Mi mayor esperanza es que esta reunión conduzca a una normalización de nuestras relaciones (...) Groenlandia necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a Groenlandia en términos de seguridad en el Ártico", añadió.

Según los periódicos Wall Street Journal y New York Times, Rubio dijo a legisladores estadounidenses que la opción preferida de Trump era comprar Groenlandia a Dinamarca con lo que se descartaría una invasión.

Temas relacionados:

Groenlandia

Donald Trump

Marco Rubio

Dinamarca

Reunión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El gobernador de Florida habla de la posibilidad de que Maduro enfrente cargos estatales de forma paralela al proceso federal que ya pesa en su contra

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Nicolás Maduro, jefe de la dictadura de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

A Maduro solo le quedan los insultos para atacar a María Corina Machado: "dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma"

Emmanuel Macron, presidente de Francia (AFP)
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Tras la detención de Maduro, Macrón llamó a María Corina para darle su apoyo y el régimen amenaza con "acciones diplomáticas"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cárcel de Tocorón / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Unos 60 detenidos durante las protestas postelectorales en Venezuela fueron excarcelados, entre ellos tres adolescentes

Ataque a lanchas - Captura de video
Ataques

Nuevo ataque de Estados Unidos a dos narcolanchas en aguas internacionales dejó al menos cinco muertos en plena Nochevieja

Gustavo Petro

¿Por qué Gustavo Petro invitó a María Corina Machado a Colombia?

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Juez autorizó atención médica para Maduro y su esposa mientras permanecen bajo custodia federal

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa - AFP
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa

Elon Musk en la Revista Time - Foto AFP
Elon Musk

Revista Time decide quiénes son los personajes del año en inusual grupo en el que aparece Elon Musk

Duván Zapata en el juego del Torino ante Cremonese - Foto: EFE
Fútbol italiano

"Tenerlo en el campo es un problema para cualquier equipo": presidente del Torino sobre Duván Zapata

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre