Propuesta de Maduro de aplicación de vigilancia representa un "grave riesgo", según ONG

La ONG VEsinFiltro emitió este martes un comunicado en el que alerta sobre el grave riesgo que representa el uso de la aplicación VenApp como herramienta de vigilancia, pues considera que promueve a la delación como una fórmula de persecución, censura y control social.

"Esta iniciativa representa un grave riesgo para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas, al promover un sistema de vigilancia social y la militarización del control ciudadano".

Resalta que diversas organizaciones civiles e internacionales han documentado las prácticas sistemáticas de censura, persecución y criminalización de la disidencia, que con el uso de la VenApp podrían profundizarse.

Esta herramienta solicitada por Nicolás Maduro en medio de tensiones con Estados Unidos tras el despliegue de buques en el Caribe, para combatir el narcotráfico, consistirá en un sistema de reportes y denuncias entre ciudadanos, coordinado por instancias militares.

"No es la primera vez que el Gobierno usa apps bajo su control con fines de vigilancia y represión. Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro anunció una nueva función en la aplicación VenApp para denunciar a quienes protestaron contra los resultados anunciados. Al inicio, esta app se promocionó como una red social, aunque una de sus principales funciones es reportar fallas en los servicios públicos".

VEA TAMBIÉN Medios venezolanos censuraron el Nobel de la Paz para María Corina Machado: Régimen vigiló de cerca a las cadenas que sobreviven o

VEsinFiltro rechaza la creación de la App al considerar que " exponen a los ciudadanos a posibles represalias por ejercer derechos fundamentales. Una aplicación controlada por estructuras militares o milicianas no puede considerarse una herramienta de participación, sino un instrumento de vigilancia".

La organización señala que la tecnología debe ser utilizada para empoderar a las personas, fortalecer la rendición de cuentas y promover los derechos humanos.