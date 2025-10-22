NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Propuesta de Maduro de aplicación de vigilancia representa un "grave riesgo", según ONG

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - Foto AFP
Nicolás Maduro - Foto AFP
VEsinFiltro rechaza la creación de la App al considerar que " exponen a los ciudadanos a posibles represalias por ejercer derechos fundamentales".

La ONG VEsinFiltro emitió este martes un comunicado en el que alerta sobre el grave riesgo que representa el uso de la aplicación VenApp como herramienta de vigilancia, pues considera que promueve a la delación como una fórmula de persecución, censura y control social.

o

"Esta iniciativa representa un grave riesgo para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas, al promover un sistema de vigilancia social y la militarización del control ciudadano".

Resalta que diversas organizaciones civiles e internacionales han documentado las prácticas sistemáticas de censura, persecución y criminalización de la disidencia, que con el uso de la VenApp podrían profundizarse.

Esta herramienta solicitada por Nicolás Maduro en medio de tensiones con Estados Unidos tras el despliegue de buques en el Caribe, para combatir el narcotráfico, consistirá en un sistema de reportes y denuncias entre ciudadanos, coordinado por instancias militares.

"No es la primera vez que el Gobierno usa apps bajo su control con fines de vigilancia y represión. Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro anunció una nueva función en la aplicación VenApp para denunciar a quienes protestaron contra los resultados anunciados. Al inicio, esta app se promocionó como una red social, aunque una de sus principales funciones es reportar fallas en los servicios públicos".

o

VEsinFiltro rechaza la creación de la App al considerar que " exponen a los ciudadanos a posibles represalias por ejercer derechos fundamentales. Una aplicación controlada por estructuras militares o milicianas no puede considerarse una herramienta de participación, sino un instrumento de vigilancia".

La organización señala que la tecnología debe ser utilizada para empoderar a las personas, fortalecer la rendición de cuentas y promover los derechos humanos.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Espionaje

Represión

Persecución

Detenciones

Censura

Censura en Venezuela

ONG

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Crisis política

Senador Bernie Moreno confirma en NTN24 que Trump impondrá sanciones contra Petro y descartó aranceles para Colombia

Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Régimen de Maduro ofrece apoyo al gobierno de Gustavo Petro - Fotos: AFP
Colombia - Venezuela

Régimen de Maduro ofrece apoyo al gobierno de Gustavo Petro luego de que EE. UU. catalogara al mandatario colombiano como "líder del narcotráfico"

Menor jugando Roblox - Foto EFE
Videojuegos

Plataforma de videojuegos Roblox enfrenta investigación penal en Florida por ser un "criadero" de agresores que pone en riesgo a millones de niños

Álvaro Uribe - Foto AFP
Álvaro Uribe

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Más de Actualidad

Ver más
Opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: AFP
Cuba

Esposa de José Daniel Ferrer reveló que el opositor se va al exilio en contra de su voluntad: “prefería morir en Cuba antes que salir sin honor y sin dignidad”

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Queremos ver a Maduro comparecer ante la justicia": Departamento de Estado en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ana Gabriel/ María Corina Machado - Fotos EFE
Ana Gabriel

Con la bandera de Venezuela: así celebró la cantante mexicana Ana Gabriel el Nobel de Paz a María Corina Machado en pleno concierto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia le dio el primer triunfo a su equipo en torneo continental europeo con un golazo

Opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: AFP
Cuba

Esposa de José Daniel Ferrer reveló que el opositor se va al exilio en contra de su voluntad: “prefería morir en Cuba antes que salir sin honor y sin dignidad”

Conferencia de prensa del Mundial 2026 - Foto AFP
Mundial 2026

Así anunció la FIFA el regreso de una selección al Mundial luego de 16 años de ausencia

Entrenador venezolano - Foto EFE
Fútbol

Reconocido entrenador venezolano desata ira en rueda de prensa tras polémica jugada: "esto empaña al fútbol"

Sánchez Mazuco está en desaparición forzada - Composición NTN24
Detenciones arbitrarias

Sánchez "Mazuco", el veterano de seguridad perseguido por Maduro, cumple un año en una celda de máxima seguridad

Autismo - Foto por Canva
Salud

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Queremos ver a Maduro comparecer ante la justicia": Departamento de Estado en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda