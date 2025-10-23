NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Putin

Putin promete una respuesta contundente si Rusia es atacada con misiles Tomahawks

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin (AFP)
Putin indicó que continuará con el "diálogo" después de que Donald Trump anunciara un aplazamiento de la reunión prevista entre ambos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió este jueves una respuesta contundente si Rusia es atacada con misiles Tomahawk, un tipo de armamento que Ucrania pide a Washington.

En medio de una rueda de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre el posible uso el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania y las constantes advertencias del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski.

"Se trata de un intento de escalada. Pero si se utilizan tales armas para atacar territorio ruso, la respuesta será muy seria, por no decir arrolladora. ¡Qué lo piensen!".

Putin también indicó que continuará con el "diálogo" después de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunciara un aplazamiento de la reunión prevista entre ambos en Hungría para poner fin a la guerra en Ucrania.

"El diálogo siempre es una mejor alternativa a la confrontación, a las disputas y especialmente a la guerra", declaró Putin, citado por las agencias de prensa rusas.

Con respecto a las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos grandes empresas petroleras rusas, Putin calificó la medida como "grave", pero descartó que tenga un impacto significativo en la economía.

"Van a tener consecuencias, pero no un impacto significativo en nuestro bienestar económico", afirmó el mandatario.

Putin calificó estas restricciones como un "intento de presión", pero se declaró confiado, ya que afirmó que es "imposible" reemplazar los hidrocarburos rusos en el mercado internacional.

