Miércoles, 20 de agosto de 2025
Ecuador

¿Qué busca el presidente ecuatoriano con su gira por países de Latinoamérica?

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Análisis del tema en Club de Prensa Ecuador de NTN24 con los periodistas Yalilé Loaiza, de Infobae Ecuador, y Jeferson Sanguña.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comenzará este domingo una gira internacional por países como Brasil, Uruguay y Argentina.

A Noboa lo acompañarán la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y otros funcionarios.

¿Qué busca el presidente Noboa en esta parte de la región con sus visitas?

Análisis del tema en Club de Prensa Ecuador de NTN24 con los periodistas Yalilé Loaiza, de Infobae Ecuador, y Jeferson Sanguña.

