Chile
¿Quién ganó y quién perdió en el debate presidencial para los comicios de noviembre en Chile?
Análisis del debate en Club de Prensa Cono Sur de NTN24 con expertos.
Chile vivió un intenso primer debate presidencial de cara a los comicios del próximo 16 de noviembre, mismo que definirán el sucesor del izquierdista Gabriel Boric.
El cara a cara que reunió a los ocho candidatos inscritos en el Servicio Electoral y estuvo marcado por fuertes cruces de palabras entre el conservador José Antonio Kast y la exministra de Trabajo Jeanette Jara, del oficialismo.
En el debate se trataron temas como la seguridad, la migración y el desempleo.
¿Quién ganó y quién perdió en este primer debate?
