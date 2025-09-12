¿Quién ganó y quién perdió en el debate presidencial para los comicios de noviembre en Chile?

Chile vivió un intenso primer debate presidencial de cara a los comicios del próximo 16 de noviembre, mismo que definirán el sucesor del izquierdista Gabriel Boric.

El cara a cara que reunió a los ocho candidatos inscritos en el Servicio Electoral y estuvo marcado por fuertes cruces de palabras entre el conservador José Antonio Kast y la exministra de Trabajo Jeanette Jara, del oficialismo.

En el debate se trataron temas como la seguridad, la migración y el desempleo.

¿Quién ganó y quién perdió en este primer debate?

Análisis del debate en Club de Prensa Cono Sur de NTN24 con expertos.